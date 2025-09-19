Şanlıurfa'da Prenses Akiko Mikasa'ya 137 Yıllık Japon Mektubunun Replikası Takdim Edildi

Krizantem Nişanı'nı bildiren mektubun birebir kopyası törenle verildi

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa'daki ziyaretleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile Cumhuriyet Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

Ziyaretin anısına Başkan Gülpınar, Prenses Akiko'ya, Japon İmparatoru Mutsuhito'nun 10 Mayıs 1888 tarihli ve kendisine Krizantem Nişanı tevdi edildiğini bildiren mektubun birebir kopyasını hediye etti.

Orijinali halen Topkapı Sarayı'nda sergilenen Krizantem Nişanı ve mektubun, 1888 yılında Osmanlı Devleti'ni ziyaret eden Japon Prens ve Prensesine Sultan 2. Abdülhamit'in gösterdiği yakın ilgi üzerine, dönemin Japon İmparatoru tarafından gönderildiği biliniyor.