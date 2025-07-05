Şanlıurfa'da Sıcak Hava Etkisi Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Şanlıurfa'da Sıcak Hava Etkisi Artıyor

Şanlıurfa'da sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, hava sıcaklığı kentte en yüksek 37 derece olarak ölçüldü.

Sıcak havadan korunmak isteyen bazı vatandaşlar parklara sığınarak serinlemeye çalışırken, diğerleri Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda gölge arıyor. Bu dönemde, şapka takan veya kafelerde bulunan soğuk buharlı su püskürtme sistemlerinden yararlanan birçok kişi de dikkat çekiyor.

Tarihi Çarşıda Vantilatörler Devrede

Tarihi çarşılar bölgesinde ise, vatandaşların serin bir ortamda alışveriş yapabilmesi için vantilatörler çalıştırılıyor. Böylece sıcak havanın etkisiyle alışverişe çıkan vatandaşlar, serin bir ortamda rahatça alışveriş yapmanın tadını çıkarabiliyorlar.

Şanlıurfa'da etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar parklara sığınırken, bazıları Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.

Şanlıurfa'da etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar parklara sığınırken, bazıları Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.