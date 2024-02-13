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Savunma Sanayii Başkanlığı yüksek maaş ve yüksek KPSS puanıyla uzman yardımcılar alımı yapıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı, farklı öğrenim dallarından mezun olan adaylar arasından uzman yardımcısı alacak. Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 17:13
Savunma Sanayii Başkanlığı yüksek maaş ve yüksek KPSS puanıyla uzman yardımcılar alımı yapıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan 6 Uzman Yardımcısı Alımı! İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri

Savunma Sanayii Başkanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla, bünyesindeki ihtiyacı karşılamak üzere farklı öğrenim dallarından mezun olan adaylar arasından 6 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. Adayların, 2022 KPSS’den en az 85 puan almış olması ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olması gerekiyor. Başvurular, 2-16 Şubat 2024 tarihleri arasında Savunma Sanayii Başkanlığı’nın internet sitesinden yapılacak. Peki, başvuru kontenjan dağılımı nedir? Başvuru şartları nelerdir? İşte, detaylar…

personel alımı

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU KONTENJAN DAĞILIMI

Savunma Sanayii Başkanlığı, uzman yardımcısı alımı için aşağıdaki tabloda belirtilen kadro ve pozisyonlara başvuru kabul edecektir.

Kadro/Pozisyon Unvan Kontenjan KPSS Puan Türü

4/B Uzman Yardımcısı 2 KPSSP3

4/B Uzman Yardımcısı 2 KPSSP4

4/B Uzman Yardımcısı 2 KPSSP5

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

personel alımı

Savunma Sanayii Başkanlığı, uzman yardımcısı alımı için adaylardan aşağıdaki genel ve özel şartları arayacaktır.

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve sonrasında doğmuş olanlar başvurabilir).

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak.

Özel Şartlar

2022 KPSS’den ilgili öğrenim dallarına karşılık gelen puan türlerinden 85 ve üzeri puan almış olmak.

Başvurulan kadro veya pozisyonun gerektirdiği eğitim düzeyine ve bölüme sahip olmak.

Başvurulan kadro veya pozisyonun gerektirdiği sertifika veya belgeye sahip olmak.

Başvurulan kadro veya pozisyonun gerektirdiği deneyim veya tecrübeye sahip olmak.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

Savunma Sanayii Başkanlığı, uzman yardımcısı alımı için aşağıdaki başvuru sürecini uygulayacaktır.

Başvurular, 2-16 Şubat 2024 tarihleri arasında Savunma Sanayii Başkanlığı’nın internet sitesindeki sınav başvuru ekranında belirtilen bilgileri eksiksiz doldurarak, istenen belgeleri sisteme yükleyerek yapılacaktır.

Başvurular yalnızca elektronik ortamda alınacak, posta veya diğer yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru sonuçları, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın internet sitesinde ilan edilecek ve başarılı olan adaylara bildirilecektir.

Başvuru sonucunda başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın internet sitesinde duyurulacaktır.

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, uzman yardımcısı olarak istihdam edilecektir.

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