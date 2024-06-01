Şekliyle ayrı tadıyla ayrı güzel! Midye böreği tarifi

Midye böreğinin en kolay hali bu haberde! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİDYE BÖREĞİ TARİFİ

Midye böreği yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 2 tane yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, 4.5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 çay kaşığı tuz. Hamur açmak için 1 çay bardağı un, 1 çay bardağı nişasta. Üstü için 1 çay bardağı sıvı yağ. İç için 350 gram kıyma, 2 tane soğan, 1 yemek kaşığı salça, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, 1 buçuk çay kaşığı tuz. İlk olarak hamur malzemeleri karıştırılır ve yoğrularak 12 bezeye ayrılır ve 45 dakika dinlendirilir.





İç için soğanlar küp küp doğranır ve tavada rengi dönene kadar kavrulur. Daha sonra salça eklenerek karıştırılır ve en son kıyma ile baharatlar eklenip pişirilir. Başka bir kasede nişasta ve un karıştırılır. Hamur dinlendikten sonra un ve nişasta karışımından yardım alarak bezeler pasta büyüklüğünde açılır. Aralarına nişasta ve un karışımı dökülür ve bezeler üst üste koyulur. En üstteki beze unlanmaz. Bütün bezeler ilk olarak elle daha sonra oklavayla açılabileceği kadar açılır. Açılan hamur sıkı şekilde rulo yapılır. Rulo yapılan hamurlar bir parmak genişliğinde kesilir ve çay tabağı büyüklüğünde açılarak içine kıymalı harç koyulur ve fırın tepsisine dizilir. Üstüne sıvı yağ sürülür ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirilir. İlk sıcağı çıktıktan sonra servis yapabilirsiniz, afiyet olsun!