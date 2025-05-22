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Senforock Orkestrası, Barış Manço'nun Şarkılarını Seslendirdi

Senforock Orkestrası, Barış Manço’nun eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Konağın detayları burada.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 23:34
Senforock Orkestrası, Barış Manço'nun Şarkılarını Seslendirdi

Senforock Orkestrası, Barış Manço'nun Eserlerini Seslendirdi

Aşkent'te, Musa Göçmen yönetimindeki Senforock Orkestrası, efsanevi sanatçı Barış Manço'nun unutulmaz şarkılarını sanatseverlerle buluşturdu. Konser, Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda gerçekleştirilen "Barış Manço 3 Yolculuk: 2023, 2024, 2025 Konseri" etkinliği ile dikkat çekti.

Manço'nun Ailesi ve Sanatseverler Bulundu

Etkinliğe, Manço'nun kardeşi İnci Manço İlbay ve eski eşi Lale Manço Ahıskalı da katıldı. Konser, Barış Manço'nun anılmasıyla başladı ve ilk olarak "2023", "2024" ve "2025" adlı eserleri dinleyicilere sunuldu.

Unutulmaz Şarkılar Ayağı Kaldırdı

Konserde, Manço'nun en sevilen parçalarından; Dönence, Arkadaşım Eşek, Gülpembe, Domates, Biber, Patlıcan gibi birçok eser, dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Her bir şarkı, izleyiciler tarafından coşku ile karşılandı.

Barış Manço Büyük Bir Ozan

Konser öncesinde açıklama yapan şef Musa Göçmen, "Barış Manço'nun yazdığı eserler topluma hitap eden önemli çalışmalardır. Onun müziği, Anadolu rock formatında zenginleştirerek hayata sunuyor. Bu, onu unutulmaz kılan bir özelliktir" şeklinde konuştu.

Barış Daha Devam Edecek

İnci Manço İlbay, gençlerin Barış Manço'ya olan ilgisinin hiç azalmadığını belirterek, "Çocuklar onun eserlerini seviyor ve Manço'nun müziği her yaştan dinleyiciye ulaşıyor" dedi. Ayrıca, Manço'nun 2023 adlı şarkısını yıllar sonra yeniden seslendirmek istediğini vurguladı.

Etkinliğe katılan Lale Manço Ahıskalı ise Barış Manço'nun eserlerini daha önce dinlememiş olması sebebiyle konseri büyük bir heyecanla beklediğini ifade etti.

Başkentte, Musa Göçmen'in şefliğindeki Senforock Orkestrası, Barış Manço'nun şarkılarını...

Başkentte, Musa Göçmen'in şefliğindeki Senforock Orkestrası, Barış Manço'nun şarkılarını, sanatseverlerle buluşturdu. Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda düzenlenen "Barış Manço 3 Yolculuk: 2023, 2024, 2025 Konseri"nde, Manço'nun şarkıları, dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Başkentte, Musa Göçmen'in şefliğindeki Senforock Orkestrası, Barış Manço'nun şarkılarını...

Başkentte, Musa Göçmen'in şefliğindeki Senforock Orkestrası, Barış Manço'nun şarkılarını, sanatseverlerle buluşturdu. Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda düzenlenen "Barış Manço 3 Yolculuk: 2023, 2024, 2025 Konseri"nde, Manço'nun şarkıları, dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

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