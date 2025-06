'Singin' in the Rain' Türkiye Prömiyeri Samsun'da Gerçekleşti

'Singin' in the Rain' Müzikalinin Türkiye Prömiyeri

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Hollywood'un unutulmaz romantik komedisi 'Singin' in the Rain' (Yağmurda Şarkı Söylüyorum) müzikalinin Türkiye prömiyerini gerçeğe dönüştürdü. Bu etkileyici etkinlik, Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahnelendi.

Öne Çıkan Detaylar

Bestesi Nacio Herb Brown ve Arthur Freed tarafından yapılan, sözleri ise Betty Comden ve Adolph Green’e ait olan müzik eserinin, müzik düzenlemesini ve orkestra şefliğini Kıvanç Tepe üstlendi. Koroyu Maria Chekriekchieva yönetirken, başkemancılığını Didem Tepe gerçekleştirdi.

Bu iki perdelik müzikalde, Don Lockwood adlı sessiz film starının Lina Lamont ile sürdürdüğü çatışmalı iş ilişkisi ve Hollywood dünyasına katılmaya çalışan Kathy Selden ile olan romantik ilişkisi, mizahi bir dille anlatılıyor.

Sanatseverlerden Yoğun İlgi

Tüm ekibin yanı sıra sahne üstündeki sanatçılar ve teknik personel dahil toplamda 160 kişinin yer aldığı bu muhteşem eser, sanatseverlerin büyük ilgisini çekti. Kapalı gişe sahnelenen müzikal, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy tarafından da izlendi.

'Singin' in the Rain' müzikali, yarın saat 20.00'de yeniden izleyiciyle buluşacak.

