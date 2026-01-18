Sinop Türkeli'de Ağaç Devrildi — Karabey Yolunda Ulaşım Aksadı

Yoğun kar yağışı köy yolunu kapattı

Türkiye genelinde etkili olan olumsuz hava şartları Sinop’ta da etkisini gösterdi. Türkeli ilçesi Karabey köyü yoluna, yoğun kar yağışı nedeniyle devrilen bir ağaç, ulaşımda kısa süreli aksamalara neden oldu.

Olayın ardından köy halkı kendi imkanlarıyla yolu açmaya çalışırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Karabey Köyü Muhtarı Ferdettin Öztürk’ün öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucunda yola devrilen ağaç kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

Ağacın devrilmesi sırasında bazı elektrik direklerindeki tellerin kopması nedeniyle hasar oluştuğu öğrenildi. Bu nedenle köyde elektrik kesintisi yaşanırken, yetkililer tarafından yapılan açıklamada elektrik enerjisinin gün içinde yeniden verileceğinin öngörüldüğü belirtildi.

