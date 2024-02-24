Şipşak tatlı arayanlara tembel gelin tatlısı tarifi! Lezzetini tadan tarifini isteyecek

Tembel Gelin Tatlısı: Hafif, Pratik ve Tam Not Alan Bir Lezzet!

Herkesin beğenisini kazanan, pratikliğiyle öne çıkan tembel gelin tatlısı tarifi, ani misafirler için mükemmel bir seçenek sunuyor. Yapımı oldukça basit olan bu tatlı, damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor. İşte, her adımda tam not alacak olan tembel gelin tatlısının lezzet dolu tarifi.

Tatlı yapımında kullanılacak malzemeleri hazırlamak adına şunları bir araya getirebilirsiniz: 3 yemek kaşığı kadar un, buğday nişastası ve toz şeker; 25 gram kakao (ki bu miktar 3 yemek kaşığına denk gelir); 1 paket vanilya; 1 litre süzülmüş süt ve 80 gram sütlü çikolata. Dış kaplama için ise hindistancevizini kullanabilirsiniz.

Bu malzemeler, lezzetli bir tatlıyı oluşturmak için bir araya getirilen unsurlardır.





Tembel gelin tatlısı tarifine geçmeden önce, mutfağınızda bulunan basit malzemelerle pratik bir tatlı hazırlamak istiyorsanız, işte size tam da aradığınız tarif.

Un, nişasta, toz şeker, kakao, vanilya ve sütü bir tencerede karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

Ardından sütlü çikolatayı ekleyip karıştırın, fincanlara bölüştürün ve buzdolabında dinlendirin.

Tatlılarınızı hindistanceviziyle kaplayarak servis edin.

Hafif, lezzetli ve kolay yapılışının yanı sıra, bu tarif, ani tatlı krizleriniz için ideal bir seçenek olacaktır. Afiyet olsun!