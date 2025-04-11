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Sivas Yaşayan Miras Festivali'nde Kültürel Zenginlikler Dolaşıma Girdi

Sivas, Yaşayan Miras Festivali ile kültürel mirasını kutluyor ve el sanatlarını tanıtıyor.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 16:37
Sivas Yaşayan Miras Festivali'nde Kültürel Zenginlikler Dolaşıma Girdi

Sivas Yaşayan Miras Festivali Başladı

Sivas Yaşayan Miras Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve yerel yönetim iş birliğiyle düzenlenmeye başladı. Festivale ev sahipliği yapan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde açılış töreni gerçekleştirildi.

Vali Şimşek: Sivas, Tarihin ve Kültürün Başkenti

Açılışta konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Sivas'ın tarih, kültür ve sanat açısından zengin bir şehir olduğunu vurguladı. Şimşek, "Sivas, Selçuklu ve Osmanlı'nın izlerini taşıyan bir kültür şehridir. Burada tarihi Kent Meydanı'nda geçmişe yolculuk yapabilirsiniz. Ayrıca aşıkları, türküleriyle Sivas, kuşaktan kuşağa aktarılan geleneklerin merkezidir," dedi.

Sanatın Geleceği İçin El Sanatlarının Önemi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, el sanatlarının yaşatılması ve tanıtılmasının Bakanlığın önceliklerinden biri olduğuna dikkat çekti. Terzi, festivallerin ülkemizin kültürel tanıtımına ve şehirlerin sanatsal gelişimine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Çeşitlilik ve Katılım Arttı

Terzi, geçen yıl Çorum'da başlayan Geleneksel El Sanatları Festivali'nin, Ankara, Isparta, Burdur ve Karabük gibi şehirlerde de düzenlendiğini belirtti. Artık Yaşayan Miras Festivali adıyla daha geniş kapsamlı olarak gerçekleştiriliyor.

Sivas’ın Kültürel Mirası

Bu yıl Sivas’ta 178 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısının bulunduğunu kaydeden Terzi, bunlardan 100’ünün mahalli sanatçılar ve ozanlar olduğunu ifade etti. Sivas, aynı zamanda ulusal envantere kayıtlı 50 unsurla zengin bir kültürel kimliğe sahip.

Geleneksel El Sanatları Destekleniyor

Açılışın ardından protokol üyeleri stantları gezerek sanatçılardan bilgiler aldı. Festival, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının desteklenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenleniyor.

"Sivas Yaşayan Miras Festivali", Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler...

"Sivas Yaşayan Miras Festivali", Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü, Valilik, Belediye ve Kültürel Miras Diplomasisi Derneği iş birliğinde başladı.

"Sivas Yaşayan Miras Festivali", Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler...

"Sivas Yaşayan Miras Festivali", Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü, Valilik, Belediye ve Kültürel Miras Diplomasisi Derneği iş birliğinde başladı.

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