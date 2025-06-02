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SMA Hastası İsa Demirhan 16 Yıllık Hac Özlemini Giderdi

SMA hastası İsa Demirhan, desteklerle 16 yıl aradan sonra hac vazifesini yerine getirdi, engellerin aşılabileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 13:45
SMA Hastası İsa Demirhan 16 Yıllık Hac Özlemini Giderdi

SMA Hastası İsa Demirhan 16 Yıllık Hac Özlemini Giderdi

SMA hastası hacı adayı İsa Demirhan, 16 yıllık hac hasretini ailesinin desteği ve Diyanet İşleri Başkanlığının sağladığı imkanlarla sonunda gerçekleştirdi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde devlet memuru olarak görev yapan Demirhan, iki kardeşiyle birlikte hac vazifesini yerine getirmek için Mekke'ye gitti. 2009 yılında hac kayıtlarını yaptırdığını belirten Demirhan, 16 yıllık bekleyişin ardından mübarek topraklarda olmanın sevincini yaşadı.

Hac döneminde Diyanet'in kaynaklarından yararlandıklarını ve Hazreti Peygamber'in yaşamıyla ilgili kitaplar okuduklarını ifade eden Demirhan, "Hac vazifesinin anlamını ve önemini anlatan kaynaklardan faydalandık. Daha önce hacı olan akrabalarımızdan tavsiyeler aldık." dedi.

Ailesinin hac kurasının çıktığını duyduğunda yaşadığı heyecanı paylaşan Demirhan, tekerlekli sandalye kullanmasına rağmen herhangi bir kaygı duymadığını belirtti. "Haccın meşakkatli olduğunu biliyoruz, fakat kardeşlerimle birlikte geldiğim için büyük bir sıkıntı yaşamadım." diye ekledi.

Demirhan, hac hazırlıklarında ve mübarek topraklarda karşılaştığı zorlukların, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dikkatli çalışmaları sayesinde aşıldığını vurguladı. Özellikle tavaf ve say ibadetleri sırasında engelliler için özel alanların oluşturulması gerektiğini belirten Demirhan, Kabe'ye doğrudan giriş yapamamanın verdiği burukluğu dile getirdi.

Kabe'yi Görmenin Tarifi Olmayan Duygusu

İlk kez Kabe'yi gördüğünde hissettiği duyguları paylaşan Demirhan, "Bu duygu anlatılmaz. Burada yapacağımız tüm duaların kabul olmasını niyaz ettik. Ailemize ve dünya genelindeki müslüman kardeşlerimize dualar ettik. Hazreti Peygamber'in izlerini taşıyan bu topraklarda bulunmak tarifsiz bir his." şeklinde konuştu.

SMA hastalığı nedeniyle 1995 yılından beri mücadele eden Demirhan, "Elhamdülillah, ailem bana büyük destek verdi. Hiçbir şekilde bu durumu negatif yansıtmadılar." dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonundan duyduğu memnuniyeti aktaran Demirhan, her yerde mavi yelekli din görevlilerinin bulunmasının kendilerine büyük kolaylık sağladığını ifade etti.

Engelleri Aşmak Mümkün

Hacca gelmek isteyen ama fiziksel engelleri nedeniyle çekinen adaylara seslenen İsa Demirhan, "Herhangi bir engelinden dolayı buraya gelmekte kaygı duyan hacı adaylarımız varsa endişe etmesinler. Allah her şekilde kolaylığını veriyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız her sene yeni düzenlemeler yapıyor." mesajını verdi.

SMA hastası hacı adayı İsa Demirhan, 16 yıllık hac hasretini ailesinin desteği ve Diyanet İşleri...

SMA hastası hacı adayı İsa Demirhan, 16 yıllık hac hasretini ailesinin desteği ve Diyanet İşleri Başkanlığının sağladığı imkanlarla giderdi.

SMA hastası hacı adayı İsa Demirhan, 16 yıllık hac hasretini ailesinin desteği ve Diyanet İşleri...

SMA hastası hacı adayı İsa Demirhan, 16 yıllık hac hasretini ailesinin desteği ve Diyanet İşleri Başkanlığının sağladığı imkanlarla giderdi.

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