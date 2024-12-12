ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar

ŞOK’un 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı

ŞOK, 18 Aralık 2024 tarihli aktüel ürün kataloğu ile yılbaşı hazırlıklarına hız kazandırıyor. Bu çarşamba başlayacak olan indirimler, alışveriş tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Ürün Detayları ve İndirimler

18 Aralık Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak ŞOK Aktüel katalogları, ihtiyaç duyduğunuz ürünleri bulmanızı kolaylaştırıyor. Yılbaşı hazırlıklarına yönelik eğlenceli züccaciye ürünleri ve çeşitli dekoratif aydınlatmalar, dikkatinizi çekiyor.

ŞOK'un 18 Aralık kataloğunda, 219 TL fiyatıyla ledli seramik ev gibi ilgi çekici ürünler öne çıkıyor. Ayrıca, 8000 stok adeti ile mağazalarda yer alacak Forever ağaç led mum 229 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Cam şişe ışık zinciri ise 129 TL'den satışa sunulacak ve 165 cm uzunluğa sahip.

Ev ve ofis dekorasyonu için vazgeçilmez seçeneklerden biri olan metal top ışık zinciri, 149 TL fiyatıyla raflarda yer alacak. Diğer fırsatlar arasında, Petrix kedi/köpek figürlü ay gece lambası 249 TL fiyatıyla, ve 150 led 230 cm ışık zinciri 169 TL’den satışa sunulacak.

Yılbaşı Hediyeleri ve Öneriler

ŞOK, yılbaşı için hazırladığı kampanyalarda, 79,95 TL fiyatla Thermoform çocuk termal çorap ve 99,95 TL ile kadın termal çorap sunuyor. Kadın ve erkek iç çamaşırlarında da indirimler dikkat çekiyor. Ayrıca, mutfağınızı süsleyecek Paşabahçe Borcam ürünleri 249 TL fiyatla satışa sunuluyor.

Hediyelik seçenekler arasında yer alan mum çeşitleri de ön planda; çilek/vanilya kokulu bardak mumları 59,95 TL’den raflarda yer bulacak. Bunun yanı sıra, kar küresi 249 TL’den sizleri bekliyor.