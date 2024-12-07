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ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

ŞOK Market, 4-10 Aralık 2024 tarihleri arasında çay ve deterjan indirimleriyle müşterilerini bekliyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 16:45
ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

ŞOK Market'te Kaçırılmayacak İndirim Fırsatları!

ŞOK Market, 4 Aralık 2024 Çarşamba günü başlayarak 10 Aralık 2024’e kadar sürecek olan aktüel ürünler kataloğunda dikkat çekici indirimler sunuyor.

Her hafta belirli günlerde yapılan indirim kampanyası, bu hafta da çay ve deterjan gibi ürünlerle ön plana çıkıyor. 1 KG Deren çay 89 TL’den, 10 KG Peros deterjan ise sadece 279 TL’ye satışa sunulacak.

İndirimli Ürünler

ŞOK’un 4-10 Aralık 2024 tarihleri arasında sunacağı indirimli ürünler arasında şu seçenekler yer alıyor:

  • Mis Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (750 g): 105 TL
  • Mis Tereyağ (250 g): 69,90 TL
  • Lio Siyah Zeytin (500 g): 89 TL
  • Anadolu Mutfağı Nohut (1000 g): 45 TL
  • Deren Çay Harman (1000 g): 89 TL
  • Cleana Şampuan Çeşitleri: 59,90 TL
  • Sleepy Bio Natural Premium Plus Bebek Bezi Çeşitleri: 287 TL
  • Bebeland Sensitive Çamaşır Deterjanı: 99 TL
  • Arı Sütlü Pirinç Unu (200 g): 35 TL
  • Vernel Yumuşatıcı Çeşitleri: 79,50 TL
  • Domestos Yoğun Çamaşır Suyu Çeşitleri (750 ml): 43 TL
  • Peros 10 kg Deterjan: 279 TL

Çamaşır Deterjanı İndirimine Dikkat!

Son zamanlarda deterjan fiyatlarındaki artış, kullanıcıların indirim peşinde koşmasına neden oluyor. Özellikle kadınların sıkça araştırdığı çamaşır deterjanları için ŞOK’un sunduğu indirim, bu ürünü satın almak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat niteliğinde.

Bu ürünler, sınırlı stoklarla sunulacağından, ŞOK Market’in kapılarını aralamanız için sadece 3 gününüz var. İndirim fırsatlarından yararlanmak için bu hafta markete uğramadan geçmeyin!

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