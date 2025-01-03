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ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

ŞOK markette 4 Ocak 2025 tarihli kampanya ile deterjan fiyatları yüzde 35 indirimle 40 TL’ye düşüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 13:30
ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

ŞOK’un 4 Ocak 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu ile İndirimler Başlıyor

ŞOK market, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü başlayacak aktüel ürünler kataloğu ile indirimli alışveriş heyecanını artırıyor. Ekonomik marketlerin lideri, her hafta sunduğu cazip kampanyalarıyla müşterilerini bekliyor.

Dev İndirimle Deterjan Fiyatları Düştü

Bu hafta ŞOK mağazalarında bulaşık deterjanı kampanyası dikkat çekiyor. Mintax markalı bulaşık deterjanı, 62 TL olan fiyatıyla yalnızca 40 TL’den satışa sunulacak. Yüzde 35’lik bu indirim, ev hanımlarının yüzünü güldürecek.

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

Fırsat Ürünler ile Hafta Sonları Daha Renkli

ŞOK, bu kampanya ile birlikte evinizi yenilemenize olanak tanırken, çocuklarınız için eğlenceli oyuncaklar da sunuyor. İndirimli fiyatlar sadece deterjanla sınırlı kalmıyor. Aşağıdaki ürünler de ŞOK’un sunduğu diğer fırsatlar arasında:

  • Range Blender: 1.549 TL
  • Arzum Buharlı Ütü: 1.119 TL
  • TCL Duvar Tipi Klima: 22.999 TL
  • Dyson v15 Dikey Şarjlı Süpürge: 26.999 TL
  • Samsung Klima: 26.499 TL
  • Hoover 14 kg Çamaşır Makinesi: 20.499 TL
  • Hoover 10/7 kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi: 21.399 TL

Ek olarak, 25 TL ve üzeri alışverişlerde kasa arkasında sunulan özel ürünler de şöyle:

  • Ülker Mini All Star Büyük Boy: 55 TL
  • Elseve Şampuan Çeşitleri: 89 TL
  • Falım Sakız 100'lü: 85 TL

ŞOK'un sunduğu bu fırsatlar, alışverişlerinizi daha keyifli hale getirecek ve bütçenizi korumanıza yardımcı olacak.

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