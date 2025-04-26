SOLOTÜRK, Erzurum'u Alevlendirdi: 2025 Turizm Başkenti'nde Gösteri Uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri'nin ünlü akrobasi timi SOLOTÜRK, 2025 Turizm Başkenti olarak ilan edilen Erzurum'da heyecan verici bir gösteri uçuşu yaptı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti ünvanını kazanan Erzurum'da düzenlenen etkinlikte, SOLOTÜRK ekibi, Miting Alanı Meydanı ve Olimpiyat Parkı üzerinde gerçekleştirdiği akrobasi gösterileriyle büyüledi.

Gösteriyi izleyen vatandaşlar, muhteşem manzaraları cep telefonlarıyla kaydederek hatıra andı. Uçuşların ardından izleyiciler, gösteriyi yöneten askerlerle fotoğraf çektirerek anılarını ölümsüzleştirdi.

Saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek bir söyleşi ile etkinlik devam edecek. Burada, vatandaşlarla buluşacak SOLOTÜRK ekibi, havacılığa dair deneyimlerini paylaşacak ve soruları yanıtlayacak.

Bu muhteşem etkinlik, Erzurum'un turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.