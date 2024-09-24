SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak 2025’te Zam ve Refah Payı Müjdesi! Enflasyon Zammı ve Taban Aylık Artışı Yolda

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2025'te yeni zamlarla birlikte maaşlarını alacak. Enflasyon oranındaki artışa göre belirlenen bu zamların yanı sıra, ek refah payı ve taban aylık artışının da gündemde olduğu belirtiliyor. Taban aylığın 14-15 bin lira bandına yükseltilmesi planlanırken, emekliler yeni maaşlarını 3 Ocak 2025’te öğrenebilecekler. İşte detaylar…

ENFLASYON ZAMMI BEKLENİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zamlar, her yıl enflasyon oranına göre belirleniyor. 2025 yılı Ocak ayında ise, 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Şu ana kadar Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayında enflasyon yüzde 3.23, Ağustos ayında ise yüzde 2.47 olarak gerçekleşti. Bu iki veriyle birlikte, Temmuz-Ağustos dönemindeki enflasyon oranı yüzde 5.78 olarak kaydedildi. Kalan dört ayın verileriyle birlikte, Ocak ayında yapılacak toplam zam oranı netleşecek.,





FARKLI ENFLASYON TAHMİNLERİ NE DİYOR?

Ocak ayında emeklilere yapılacak zam oranı için çeşitli enflasyon tahminleri bulunuyor. Orta Vadeli Program’a göre, 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak belirlendi. Bu tahmin doğrultusunda, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranı yüzde 13.44 olacak ve bu oran emeklilerin zamlarına yansıtılacak.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43.14 olarak belirlendi. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında yüzde 14.76 oranında zam alacak.

AA Finans’ın yaptığı ankette de ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi yüzde 42.84 olarak kaydedildi. Bu durumda, emeklilerin zam oranı yüzde 14.52 olacak.

Reuters’ın dokuz ekonomist ile gerçekleştirdiği ankette ise enflasyonun 2024 yılı sonunda yüzde 42.95 seviyesinde olacağı öngörülüyor. Bu durumda emeklilere yüzde 14.60 oranında zam yapılacak.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen FKB Ekonomik Görünüm Endeksi'nde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 49.39 olarak belirlendi. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, Ocak ayında emeklilere yüzde 19.77 oranında zam yapılacak.

REFAH PAYI DA EKLENECEK Mİ?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranına ek olarak refah payı da gündemde. Geçtiğimiz yıllarda uygulanan bu formül, Ocak ayında tekrar devreye alınabilir. Eğer refah payı bu yıl da eklenirse, enflasyon zammının üzerine ek iyileştirme yapılacak ve zam oranı daha da artacak.

Örneğin; enflasyon oranı yüzde 13.44 olarak gerçekleşirse, refah payı ile birlikte bu oran yüzde 20 seviyesine kadar yükseltilebilir. Bu, emeklilerin maaşlarında ciddi bir iyileşme sağlayacak.

TABAN AYLIKTA ARTIŞ BEKLENTİSİ

En düşük emekli maaşı, 2023 yılının Temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Ancak Ocak ayında yapılacak enflasyon zammı, taban aylık alan emeklileri doğrudan etkilemeyebilir. Bunun önüne geçmek için taban aylığın da artırılması gündemde.

Halen 12 bin 500 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşının, Ocak ayında yapılacak düzenlemeyle birlikte 14-15 bin lira bandına çekilmesi planlanıyor. Bu durumda, Hazine desteğiyle birlikte en düşük maaş alan emekliler de artıştan faydalanmış olacak.

3 OCAK’TA ZAM ORANLARI BELLİ OLACAK

Emekliler, Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı 3 Ocak 2025'te öğrenecek. Bu tarihte, hem enflasyon oranına dayalı zamlar hem de ek iyileştirmeler masaya yatırılacak. Refah payı ve taban aylık artışı gibi düzenlemelerin de bu süreçte netleşmesi bekleniyor.

Özellikle düşük maaş alan emekliler için yapılacak taban aylık artışı, milyonlarca emeklinin maaşını doğrudan etkileyebilir. Enflasyon oranındaki artışla birlikte yapılacak zamlar, emeklilerin alım gücünü korumaya yönelik önemli bir adım olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2025'te enflasyon oranına göre belirlenen zamlı maaşlarını alacak. Enflasyon tahminleri en az yüzde 13.44 zam yapılacağını öngörürken, refah payı ve taban aylık artışları da gündemde. Taban aylığın 14-15 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor. Zam oranları ve ek iyileştirmeler ise 3 Ocak 2025’te kesinleşecek. Emekliler, yeni maaşlarını sabırsızlıkla beklerken, yapılacak düzenlemelerle maaşlarında önemli bir artış yaşayacaklar.