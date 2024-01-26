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Tahinli çörek tarifiniz bu sefer bizden! Böylesini daha önce yemedim diyeceksiniz

Tahinli çörek tarifiniz bu sefer bizden! Böylesini daha önce yemedim diyeceksiniz Tahinli çöreğe bayılanlar için harika bir tarifle geldik! Daha öncesinde hiç böyle bir tarif denemediğinize eminiz. Akşam misafiriniz varsa, hızlı pratik bir tarif arıyorsanız; sizlere en uygun gelecek tarif bu! İşte pratik tahinli çörek tarifi…