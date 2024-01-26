Tahinli çörek tarifiniz bu sefer bizden! Böylesini daha önce yemedim diyeceksiniz
Tahinli çöreğe bayılanlar için harika bir tarifle geldik! Daha öncesinde hiç böyle bir tarif denemediğinize eminiz. Akşam misafiriniz varsa, hızlı pratik bir tarif arıyorsanız; sizlere en uygun gelecek tarif bu! İşte pratik tahinli çörek tarifi…
Lezzetli pratik bir tarif arayışında olanlara müjde! Bizden size tahine ve çöreğe doyabileceğiniz harika bir tarif… Akşam ya da öğleden sonra çayına eşlikçi arıyorsanız, kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. 20 dakikada hazırlayabileceğiniz, 30 dakikada pişirebileceğiniz yumuşacık tahinli çörekler sizlerle! Parmaklarınızı yemek bile az kalacak. İşte puf puf hem lezzetli hem tatlı krizlerinin eşlikçisi tahinli çörek tarifi….
TAHİNLİ ÇÖREK TARİFİ MALZEMELERİ
- 1 su bardağı ölçüsünde ılık su 200 ml
- 1 çay bardağı ölçüsünde ılık süt 125 ml
- 1 çay bardağı ölçüsünde zeytinyağı 125 ml
- 1 yemek kaşığı ölçüsünde şeker
- 1 paket kuru maya
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 5 su bardağı ölçüsünde un (Az az ekleyelim yumuşak bir hamur elde edelim)
İçine;
- Yarım çay bardağı ölçüsünde zeytinyağı
- Yarım çay bardağı ölçüsünde tahin
Üzerine ;
- Yumurta sarısı
TAHİNLİ ÇÖREK TARİFİ YAPILIŞI
- Su, süt, şeker ve mayayı bir kaba alıp karıştıralım.
- Mayısanın aktifleşmesini beklemek için 5 dakika kadar bekleyelim.
- Sıvı yağ, un ve tuzu ekleyerek, yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur yoğuralım.
- Hamur toparlandığında, en az 5 dakika boyunca pürüzsüz olana kadar yoğuralım.
- Hamurun mayalanması için 45 dakika bekleyelim.
- Mayısalanan hamurun havasını alalım ve dört eşit parçaya bölelim.
- Hamuru çok ince olmayacak şekilde açalım.
- Zeytinyağı ve tahini karıştıralım.
- Açtığımız hamurun her tarafına hazırladığımız karışımı sürüp, rulo şekli verelim.
- Ruloyu ortadan ikiye uzunlamasına keselim, kendi etrafında çevirerek gül şekli oluşturalım ve kalıba dizelim. Bu işlemi üç kez tekrarlayarak üç adet gül şekli elde edelim.
- Üzerine yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Fırından çıktıktan sonra 5 dakika dinlendirdikten sonra servis edelim. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun!