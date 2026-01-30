Talas’ta Tarihi Adım: Harman Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm İhalesi

Talas Belediyesi, güvenli şehirler ve nitelikli yaşam alanları hedefi doğrultusunda kentsel dönüşüm çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda Erciyes, Cemil Baba ve Hatipoğlu sitelerini kapsayan Harman Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesinin ihalesi gerçekleştirildi.

Proje ve ihalenin önemi

Proje, Talas Belediyesi tarafından bugüne kadar düzenlenen en büyük hacimli kentsel dönüşüm ihalesi olma özelliğini taşıyor. Toplam 304 daire ve 32 dükkânın yapımını kapsayan ihale, 877 milyon 961 bin lira muhammen bedel ile hayata geçirilecek. Depreme dayanıklı ve modern yapılar inşa edilirken, bölgenin sosyal dokusu ve ticari canlılığı da güçlendirilecek.

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın değerlendirmesi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kentsel dönüşümün yalnızca bina yenilemek olmadığını vurgulayarak projenin amacını şöyle özetledi:

"Biz kentsel dönüşümü, şehrimizi depreme hazırlamanın ötesinde, hemşehrilerimizin huzurla yaşayacağı güvenli yarınların teminatı olarak görüyoruz. İnsan hayatını önceleyen, yaşam kalitesini yükselten bir anlayışla hareket ediyoruz. Harman Mahallesi 2. Etap projemiz, bu vizyonun somut bir göstergesidir."

Başkan Yalçın, hak sahiplerinin rızasını esas alan, şeffaf ve adil bir süreç yürütüldüğünü belirterek şu ifadeleri ekledi: "Hemşehrilerimizin güvenliği bizim için her şeyden önemli. Sağlam, estetik ve fonksiyonel yapılarla Talas’ın çehresini dönüştürürken, sosyal hayatı ve ticari alanları da güçlendiriyoruz. Bu büyük yatırımın hak sahiplerimize, mahallemize ve Talas’ımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Talas’ta dönüşüm kararlılığı

Daha önce farklı mahallelerde başarıyla tamamlanan ve devam eden kentsel dönüşüm projeleriyle dikkat çeken Talas Belediyesi, planlı şehirleşme anlayışıyla insan odaklı, güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmayı sürdürüyor. Harman Mahallesi 2. Etap projesi de bu kararlılığın en güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

