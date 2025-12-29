Tarihi Kilikya Yolu'nda Sebaste–Kızkalesi 6 km Yürüyüş

Tarihi Kilikya Yolu'nda Sebaste'den Kızkalesi'ne 6 km yürüyüş

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tarihi Kilikya Yolu Projesi kapsamında düzenlenen yürüyüşler, doğa ve spor tutkunlarını buluşturmaya devam ediyor. Katılımcılar Sebaste Antik Kentinden başlayıp Roma Yolu üzerinden Kızkalesi sahiline uzanan parkurda 6 kilometrelik keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinliğe her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Orta zorluk seviyesindeki parkurda doğaseverler hem spor yaptı hem de Mersin’in tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Yürüyüş programı, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Valiliği, Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği ile Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirildi. Limon bahçeleri ve tarihi kalıntılar arasında ilerleyen parkur, katılımcılara eşsiz manzaralar sundu.

Kilikya Yolu, Mersin’in doğa ve tarih potansiyelini ortaya çıkarıyor

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz projenin kapsamlı ve uzun soluklu bir çalışma olduğunu vurguladı: "Kilikya Yolu toplam 550 kilometrelik bir rota. 4 ana etap ve 38 ayrı yürüyüş parkurundan oluşuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu parkurun vatandaşlarımız tarafından tanınması ve sahiplenilmesi amacıyla düzenli yürüyüşler gerçekleştiriyoruz. Bu seferki parkurumuz Sebaste Antik Kentinden başlayıp Kızkalesi sahilinde sona erdi. Limon bahçeleri içerisinde görsel bir şölen eşliğinde yürüdük"

Gökayaz, yürüyüşlerin sadece sportif değil, aynı zamanda kültürel ve tanıtım amaçlı olduğunu da belirterek, "Öncelikli hedefimiz Kilikya Yolunu yerelde tanıtmak. Ardından bu rotayı dünyada sayılı yürüyüş yolları arasına dahil ederek uluslararası alanda bilinir hale getirmek istiyoruz. Parkur üzerindeki küçük esnafın desteklenmesi, kamp alanlarının oluşturulması ve farklı sportif aktivitelerin geliştirilmesi için de çalışmalar yapıyoruz"

Yılın her mevsimi yürüyüş yapılabilecek bir rota

İklim avantajına dikkat çeken Gökayaz, rotanın mevsimlere göre planlandığını anlattı: "Kilikya Yolu, Silifke’den Tarsus’a kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Yüksek rakımlı parkurları bahar ve yaz aylarına bırakıyoruz. Şu an ise deniz seviyesine yakın ve ören yerlerinin bulunduğu parkurları tercih ediyoruz. Böylece yılın her döneminde yürüyüş yapılabilecek bir rota ağı sunuyoruz"

Vatandaşların projeye ilgisinden memnun olduklarını söyleyen Gökayaz, "Duyuruya çıktıktan sonra 1,5-2 saat içinde kontenjanlar doluyor. Talebe göre kontenjan artışı da gündeme gelebilir. Bir sonraki parkur, hafta içi yapılan keşiflerin ardından belirleniyor"

Katılımcılardan olumlu geri dönüşler

Nihal Tokutçu: "Bu proje sayesinde daha önce görmediğim birçok yeri keşfettim. Parkur çok keyifliydi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Erdem Yılmaz: "Her parkur ayrı bir güzellik sunuyor. Antik kentlerin içinden geçmek çok etkileyici. Bu tür etkinliklerin artmasını istiyoruz"

Etkinlik, Mersin’in doğa ve tarih potansiyelini tanıtma hedefine katkı sağlarken, düzenli yürüyüşlerle rota bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.

