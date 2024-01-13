Tarım Kredi indirim fırtınasını başlattı! Bu ürünlerin biri sizden biri marketten hediye!

Kuruluş amacı halkın ev alışverişini ekonomisine uygun olarak yapmasını sağlamak olan Tarım Kredi Marketleri yeniden bomba gibi bir kampanya düzenledi. Detaylar haberimizde…







TARIM KREDİ'DE BİR ALANA BİR BEDAVA KAMPANYASI! İNDİRİMLER BİR HAFTA SÜRECEK

Yeni yılın başlamasıyla birlikte zincir mağazalar indirimli satışlara devam ediyor. Tarım kredi piyasası bu haftanın indirimli ürünlerini açıkladı. Haftalık indirimlerin yanı sıra sadece hafta sonuna özel promosyonlar da açıklandı.

Milyonlarca emekli ve işçinin maaşlarının enflasyon nedeniyle düştüğünü görmeye devam ediyoruz. Bu arada piyasada enflasyonla mücadele kampanyası kapsamında indirimli ürünler piyasaya sürülüyor. Tarım Kredi Kooperatifi Market, " Aldıkça aldıran fiyatlar" sloganıyla " Taptaze kampanya" ve ürünlerde %35'e varan indirimler sunan "Bir Alana Bir Bedava" kampanyasını başlattı. Tarım kredi piyasasında satılan ürünlerin listesi şöyle:

Tarım Kredi Piyasasında 13 Ocak 2024'te başlayan binlerce üründeki indirimler 19 Ocak 2024 tarihine kadar geçerlidir. Haftalık promosyonlara ek olarak, market alışverişlerinde artık ek indirimler de mevcut ve 15 Ocak'a kadar geçerli.

TARIM KREDİDE İNDİRİME GİREN ÜRÜNLERİN LİSTESİ

Siyah çay: 91,90 Türk Lirası

Sıkma nar suyu: 52,90 Türk Lirası

Sütlü salep: 71,90 Türk Lirası

Süzme çiçek balı: 77,50 Türk Lirası

Tahin: 41 Türk Lirası

Sürahi: 39,90 Türk Lirası

Toz tarçın: 12,25 Türk Lirası

Portakal: 13,75 Türk Lirası

Salatalık: 23,90 Türk Lirası

Kuru soğan: 7,50 Türk Lirası

Limon: 14,25 Türk Lirası

Golden elma: 22,50 Türk Lirası



























