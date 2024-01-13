Tarım Kredi indirim fırtınasını başlattı! Bu ürünlerin biri sizden biri marketten hediye!
Kurulduğu günden bu yana vatandaşa uygun fiyatlı alışveriş yapmasını sağlayan Tarım Kredi Marketleri yeni yılda da indirim kampanyalarına ara vermeden devam ediyor. İşte detaylar…
Kuruluş amacı halkın ev alışverişini ekonomisine uygun olarak yapmasını sağlamak olan Tarım Kredi Marketleri yeniden bomba gibi bir kampanya düzenledi. Detaylar haberimizde…
TARIM KREDİ'DE BİR ALANA BİR BEDAVA KAMPANYASI! İNDİRİMLER BİR HAFTA SÜRECEK
Yeni yılın başlamasıyla birlikte zincir mağazalar indirimli satışlara devam ediyor. Tarım kredi piyasası bu haftanın indirimli ürünlerini açıkladı. Haftalık indirimlerin yanı sıra sadece hafta sonuna özel promosyonlar da açıklandı.
Milyonlarca emekli ve işçinin maaşlarının enflasyon nedeniyle düştüğünü görmeye devam ediyoruz. Bu arada piyasada enflasyonla mücadele kampanyası kapsamında indirimli ürünler piyasaya sürülüyor. Tarım Kredi Kooperatifi Market, " Aldıkça aldıran fiyatlar" sloganıyla " Taptaze kampanya" ve ürünlerde %35'e varan indirimler sunan "Bir Alana Bir Bedava" kampanyasını başlattı. Tarım kredi piyasasında satılan ürünlerin listesi şöyle:
Tarım Kredi Piyasasında 13 Ocak 2024'te başlayan binlerce üründeki indirimler 19 Ocak 2024 tarihine kadar geçerlidir. Haftalık promosyonlara ek olarak, market alışverişlerinde artık ek indirimler de mevcut ve 15 Ocak'a kadar geçerli.
TARIM KREDİDE İNDİRİME GİREN ÜRÜNLERİN LİSTESİ
Siyah çay: 91,90 Türk Lirası
Sıkma nar suyu: 52,90 Türk Lirası
Sütlü salep: 71,90 Türk Lirası
Süzme çiçek balı: 77,50 Türk Lirası
Tahin: 41 Türk Lirası
Sürahi: 39,90 Türk Lirası
Toz tarçın: 12,25 Türk Lirası
Portakal: 13,75 Türk Lirası
Salatalık: 23,90 Türk Lirası
Kuru soğan: 7,50 Türk Lirası
Limon: 14,25 Türk Lirası
Golden elma: 22,50 Türk Lirası