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Tarım Kredi Market'te büyük indirim bu gün başladı! O ürünlere bir kuruş zam yok!

Tarım Kredi Market, Mart ayının başında müşterilerine özel indiirmler hazırladı. Bu kapsamda 2-4 Mart tarihleri ​​arasında yeni hafta sonu fırsatı kapsamında bazı market ürünlerinde indirime gidildi.

Yayın Tarihi: 07.03.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 21:59
Tarım Kredi Market'te büyük indirim bu gün başladı! O ürünlere bir kuruş zam yok!

Tarım Kredi Marketleri, Mart ayı boyunca belirli günlerde geçerli olan teklifleri sosyal medya hesaplarında düzenli bir şekilde paylaşmaya devam ediyor. En son duyuru, 4 Mart'a kadar geçerli olan belirli yiyeceklerdeki indirimlerle ilgilidir. Tarım Kredi Market'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre indirim, müşteriler için cazip bir fırsat sunuyor.

Tarım Kredi Kooperatifi İndirimli Ürünler Listesi

Tarım Kredi Kooperatifi İndirimli Ürünler Listesi

Tarım Kredi Kooperatifi İndirimli Ürünler Listesi

Tarım Kredi Kooperatifi İndirimli Ürünler Listesi


Tarım Kredi Kooperatifi İndirimli Ürünler Listesi

Tarım Kredi Kooperatifi İndirimli Ürünler Listesi

Tarım Kredi Kooperatifi İndirimli Ürünler Listesi





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