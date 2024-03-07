Tarım Kredi Market'te büyük indirim bu gün başladı! O ürünlere bir kuruş zam yok!

Tarım Kredi Marketleri, Mart ayı boyunca belirli günlerde geçerli olan teklifleri sosyal medya hesaplarında düzenli bir şekilde paylaşmaya devam ediyor. En son duyuru, 4 Mart'a kadar geçerli olan belirli yiyeceklerdeki indirimlerle ilgilidir. Tarım Kredi Market'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre indirim, müşteriler için cazip bir fırsat sunuyor.

Tarım Kredi Kooperatifi İndirimli Ürünler Listesi











































