Tarım kredi marketleri durmak bilmiyor! Bu seferde bu ürünlerde indirim yağmuru yaşandı

Tarım Kredi Market'te başlayan iki günlük indirim fırsatını kaçırmayın. Tuvalet kâğıdı fiyatları ve güncel indirim listesi için haberimizi takip edin.

Tuvalet kağıdı en dip fiyata düştü

Tarım Kredi Market, güncel indirimlerini duyurdu. Özellikle 16'lı tuvalet kâğıdı gibi ürünlerde cazip fırsatlar sunuluyor. Mayıs ayında başlayan indirimler devam ediyor. Bu fırsatları kaçırmamak için en yakın Tarım Kredi Market'ine uğramalısınız. İndirimli ürünlerin listesi kesinleşti, detaylar için mağazaya uğrayın!





3 katlı tuvalet kâğıdı: 114,90 ₺

Marmara birliktelik doğal salamura siyah zeytin: 72 ₺

Parçacıklı yer fıstığı ezmesi: 44,50 ₺

Blade erkek deodarant: 72,90 ₺

Desenli üçlü askı: 64,90 ₺

Bu promosyon 9 Mayıs'a kadar sürecek.