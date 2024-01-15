Böyle indirim tekrar gelmez! O güne kadar 4 litresi 79 TL oldu

A101 indirimleri yüzünüzü güldürecek! İşte indirimli ürünler listesi...

Böyle indirim tekrar gelmez! O güne kadar 4 litresi 79 TL oldu
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Türkiye genelinde popüler A-101 marketleri, her hafta düzenlediği büyük indirim kampanyalarıyla müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. Bu hafta 13 Ocak 2024 Cumartesi günü başlayan indirimler, birbirinden cazip ürünlerle dolu aktüel katalog ile dikkat çekiyor.

A101'in sunduğu avantajlı ve kaliteli ürünler arasında yer alan indirimli ürünler arasında şunlar bulunuyor:

Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr sadece 92,50 TL!

Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 1 Litre sadece 249 TL!

Nescafe Gold Eco Paket Kahve 100 gr sadece 74,90 TL!

Pinar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr sadece 139 TL!

a101 aktüel ürünler

Milka Çikolata Çeşitleri 100 gr sadece 29,90 TL!

Eti Finger Bisküvi 900 gr sadece 51,90 TL!

Bunlar sadece birkaç örnek! Ayrıca, 10 TL ve üzeri alışverişlerde Tukaş Kırma Yeşil Zeytin 900 gr / Siyah Zeytin 800 gr yalnızca 89,90 TL ve Orkid Platinum Hijyenik Ped 16'lı paket ise sadece 59,90 TL!

İndirimler bununla da sınırlı değil! ACE Çamaşır Suyu, Omo Sıvı Deterjan, Fairy Bulaşık Deterjanı gibi temel ihtiyaçları karşılayan ürünlerde de büyük fiyat avantajları sizleri bekliyor.

Unutmayın, bu fırsatları kaçırmamak için A-101 marketlerini ziyaret etmeyi unutmayın. 13 Ocak tarihinden itibaren geçerli olan indirimli fiyatlarla alışveriş yaparak bütçenizi koruyabilir ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Ayrıca, güncel aktüel katalogu inceleyerek diğer indirimli ürünleri de keşfetmeyi unutmayın!

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