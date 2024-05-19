Taze fasulye sevmeyen bile tabak tabak yiyecek! Zeytinyağlıların tacı taze fasulye tarifi

Sağlıklı ve aynı zamanda lezzet dolu bir yaz yemeği arıyorsanız zeytinyağlı yeşil fasulye harika bir seçenek. Domatesin tazeliğini zeytinyağının lezzetiyle birleştiren bu tarifin tüm aileyi memnun edeceği kesin. Yeşil fasulyenin mevsimi geldi! Zeytinyağlı yeşil fasulye hafif ve besleyici bir yemektir. Bu kolay tariflerle yaz sofranıza biraz renk katın.

Zeytinyağlı yeşil fasulye, yaz aylarında hafif ve sağlıklı öğünleri tercih edenlere yönelik ideal bir seçenek. Bu lezzetli domates ve zeytinyağı yemeğini yapmak için ihtiyaç duyacağınız tüm bilgileri bir araya getirdik.

ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE TARİFİ

Malzemeler:

- 5 yemek kaşığı zeytinyağı

- 600 gram taze fasulye

- 1 tatlı kaşığı toz şeker

- 2 çay kaşığı tuz

- 1 su bardağı sıcak su

- 3 adet orta boy domates

- 1 adet büyük kuru soğan





Hazırlanışı:

Öncelikle soğanı küp şeklinde doğradıktan sonra sarımsakları da küçük küçük doğrayın. Daha sonra domatesleri rendeleyin.

Öncelikle zeytinyağını bir tencereye koyup ısıtın. Küp şeklinde doğradığınız soğanı ve ve kıyılmış sarımsağı yağa ekleyin ve hafif kızarana kadar kavurmaya başlayın.

Yıkayıp bir kenara aldığınız yeşil fasulyeleri tencereye ekleyip kavurma işlemine devam edin. Toz şekeri, tuzu, rendelenmiş domatesi ve kaynar suyu ekleyip karıştırma işlemini sürdürün.

Tencereyi kapatın, ısıyı azaltın ve fasulyeler yumuşak bşr kıvam alıncaya kadar pişirin.

Tercihinize göre sıcak veya soğuk olarak servis edilebilirsiniz.

Zeytinyağlı yeşil fasulye hala sofraların vazgeçilmezi, sağlık ve lezzet getiren bir yaz yemeği. Bu tarif, yaz akşamlarınıza biraz tazelik katacak hafif ve lezzetli bir ana yemek ortaya çıkarıyor. Yeşil fasulyenin doğal lezzet durumunu zeytinyağı ve domatesle buluşturan bu tarif, yaz sofralarınızın vazgeçilmezi olabilir.