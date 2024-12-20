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TDK, 2024 Yılının Kelimesi İçin Oylama Duyurdu

Türk Dil Kurumu, '2024 yılının kelimesi'ni belirlemek üzere oylama başlattı. Oylamada aday kelimeler arasında 'Yapay Zeka' ve 'Dijital Yorgunluk' gibi terimler bulunuyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:24
TDK, 2024 Yılının Kelimesi İçin Oylama Duyurdu

Oylama Başladı: 2024 Yılı İçin En Anlamlı Kelime Seçiliyor

Türk Dil Kurumu (TDK), Ankara Üniversitesi (AÜ) işbirliğiyle başlattığı oylama ile 2024 yılının kelimesini belirlemek için seçimi halkın katılımına sundu. TDK'nın internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen oylamaya, 'Kalabalık yalnızlık', 'Merhamet', 'Yabancılaşma', 'Algoritma', 'Yozlaşma', 'Yapay zeka' ve 'Dijital yorgunluk' gibi kelimeler aday olarak gösterildi.

Oylama Süreci ve Hedefler

Oylamada, 2024'ü en iyi temsil eden kelime/kavram hangisidir? sorusuyla katılımcılara yöneltiliyor. TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, bu yılki oylamanın TDK için bir ilk olduğunu vurguladı. Mert, amaçlarının halkın Türkçe ile ilgili farkındalık düzeyini artırmak ve Türkçenin kültürel alandaki yerini güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Oylama Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Pazar günü sona erecek olan oylamanın ardından, en çok oy alan kelime 2024 yılının kelimesi olarak belirlenecek. Mert, oylamaya olan ilginin yüksek olduğunu belirtirken, oylamanın sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanacağı müjdesini verdi.

Türkçenin Kültürel Önemi

Mert, dili yalnızca konuşmak değil, her alanda kullanarak yaşatmanın önemine dikkat çekti ve globalleşmenin etkisiyle dilin farkındalığını artırmanın gerekliliğini belirtti. Türkçe’nin her alanda var Olmasının, diğer dillerin önüne geçmesinin şart olduğunu kaydederek, 'Dilimizi yaşatmak için sürekli kullanmamız gerekiyor' ifadesinde bulundu.

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