Tekirdağ'da Unutulmaz Konser: Zeynep Bastık ve Yüksek Sadakat

Tekirdağ'da, 59. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında, müzikseverler için unutulmaz bir gece yaşandı. Zeynep Bastık ve Yüksek Sadakat konseri, Süleymanpaşa Belediyesinin düzenlediği etkinliklerle zenginleştirildi.

Festival alanında gerçekleşen konser, sahil dolgu alanında tüm katılımcılar için büyük bir coşku yarattı. İlk olarak sahne alan Yüksek Sadakat müzik grubu, dinleyicilere müzik ziyafeti sundu. Ardından, genç sanatçı Zeynep Bastık, en sevilen şarkılarını hayranlarıyla buluşturdu.

Konserin ardından, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, yaptığı konuşmada, “Unutulmaz bir festivale tanıklık ettik” ifadelerini kullandı.

59. Uluslararası Kiraz Festivali, 15 Haziran'da sona erecek ve bu etkinlikler, Tekirdağ'ın kültürel yaşamını zenginleştirmeye devam edecek.

Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Zeynep Bastık ve Yüksek Sadakat sahne aldı. Süleymanpaşa Belediyesince sahil dolgu alanında gerçekleşen festivalde, müzik grubu "Yüksek Sadakat" sahne aldı.

Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Zeynep Bastık ve Yüksek Sadakat sahne aldı. Süleymanpaşa Belediyesince sahil dolgu alanında gerçekleşen festivalde, müzik grubu "Yüksek Sadakat" sahne aldı.