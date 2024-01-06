Terazi burcu aşkta neler bekler? İşte Terazi kadını ve erkeğinin yaklaşımı

Terazi burcu kadını ve erkeği nasıl aşık olur?

Terazi burcu kadını ve erkeği, aşk hayatlarında farklı özellikler gösterirler. Terazi burcu, Venüs tarafından yönetilen bir burçtur ve bu nedenle aşka, uyuma ve güzelliğe önem verirler. Ancak Terazi burcu, aynı zamanda öncü bir burçtur ve bu da onlara hırslı, bağımsız ve kararsız bir karakter kazandırır. Terazi burcu kadını ve erkeği, aşkta nasıl davrandıklarını, hangi burçlarla uyumlu olduklarını ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini merak ediyorsanız, bu yazıyı okumaya devam edin.

Terazi burcu kadını aşkta nasıl?

Terazi burcu kadını, hem uyumlu hem de hırslı bir karaktere sahiptir. Kendi bağımsızlığını elden bırakmadan, ilişkilerine değer verir. Çok fazla baskı ve sıkıştırma sevmez. Hava grubundan bir burç olarak, partnerinin ya da eşinin zekasına ve fikirlerine önem verir. Ancak bazen Terazi, özellikle yükselen burcu Terazi ise, ona yol gösterecek, liderlik edecek bir partnere meyilli olabilir. Bu, Terazi’nin karar vermekte zorlanmasından kaynaklanır.

Terazi burcu kadını ilişkilerinde uyumlu ve zarif bir ortam yaratır. Karşısındakini düşünmesi, ona çok fazla uyum sağlaması, bazen onun çok yumuşak olduğu izlenimi verebilir. Ama Terazi öncü bir burçtur ve kendi özgürlüğünü kullanmak ister.

Terazi burcu kadını aşkta hem bedensel hem de zihinsel uyuma ihtiyaç duyar. Kaba, dağınık ve bencil davranışlardan hoşlanmaz. Konforlu ve güzel bir yaşamı sever, bunları partnerinde de arar. Bu burç evliliğe yakın bir burçtur, genç yaşta tutkuyla evlenebilir, bu daha çok yükselen Terazi için geçerlidir. İlişkilerinde adil, yumuşak ve dengeci davranırlar.

Ayrıca Terazi fikirleriyle de ilgi çeken bir burçtur ve ilişkilerinde zihinsel canlılık isterler. Aşk sadece fiziksel alanda kalmaz, fikirlerini paylaşacak partnerler isterler. Bu arada Terazi kadınının kendi görünümüne verdiği önemi de unutmamak gerekir.

Terazi burcu kadınının Venüs’ü hangi burçta ise, aşk hayatında o burcun özelliklerini de gösterir. Venüs’ü Aslan, Terazi ya da Yay burcunda olan Terazi kadınları ilişkilerinde daha sosyal ve hırslı olabilirler. Bu Venüs konumları aşkta daha maceracı ve kendini ifade etmeyi seven enerjiler verirler. Eğer Terazi kadınının Venüs’ü Başak’ta ya da Akrep’teyse ilişkilerde daha çok istikrar ve güven ararlar. Özellikle Akrep burcundaki Venüs ilişkilerinde derinlik ve mücadele de ister.

Terazi burcu erkeği aşkta nasıl?

Terazi burcu erkeği aşkta çok flörtöz ve eğlencelidir. Bu erkek kadın ruhundan anlar. Şakacı yönü, gülmeyi ve eğlenmeyi seven özellikleri ile çekicidir.

Ancak Terazi erkeğinden hemen uzun süreli bir bağlılık beklemek zor olabilir. Sosyal hayatı geniş ya da dışa dönük olan bu erkeğin ancak güçlü bir aşka kapılması durumunda bağlanması mümkündür.

Zevkli ve dikkat çekici bir erkektir. İnce zevkleri, çekiciliği ve kibarlığı ile ilgi görür. Ama çok sayıda gönül işine de girebilir. Bazen Terazi erkeği Don Juan gibi de algılansa da bu her çiçeğe konan arı, doğum haritasındaki diğer göstergelerle doğrulanmalıdır.

Gerçek bir romantiktir ve saldırganlık sevmez. Kolay aşık olan bir tarzı vardır ama ilişkinin zihinsel boyutunu da ihmal etmez.

Terazi burcu Venüs yönetiminde bir burç olduğu için bu erkeğin nazik, nükteli ve uyumlu olduğunu belirtmeliyiz. Hatta bazen kararsızlıkları yüzünden partnerinin çok fazla etkisinde kalması da olabilir. Haritasında Mars gezegeni su grubundan, Yengeç ya da Balık’ta olan Terazi erkekleri daha huzursuz, kararsız ve zayıf bir profil çizebilirler.