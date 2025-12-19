DOLAR
Tersun Dağı'nda Kartpostallık Kar Manzarası — Gümüşhane-Şiran Geçidi

2 bin rakımlı Tersun Dağı Geçidi, yoğun kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler verdi; sürücüler zorlu parkur ve 'Tersun Tüneli' talebini konuşuyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 09:10
Tersun Dağı'nda kartpostallık kar manzaraları

Gümüşhane-Şiran arasındaki en kısa güzergah olan 2 bin rakımlı Tersun Dağı Geçidi, etkili kar yağışının ardından kartpostallık görüntülere sahne oldu. Kıvrım kıvrım yolları ve dik rampalarıyla sürücülerin 'korkulu rüyası' olarak bilinen geçitte, karın ortaya çıkardığı manzara havadan görüntülendi.

Doğu Karadeniz’i bağlayan kritik geçit

Doğu Karadeniz bölgesini İç Anadolu ve Doğu Anadolu'ya bağlayan en kısa ve kritik güzergahlardan biri olan Gümüşhane-Şiran karayolu üzerindeki Tersun Dağı, kış mevsimiyle birlikte bambaşka bir kimliğe büründü. 2 bin metre rakımda yer alan geçitte, ladin ve çam ormanlarıyla kaplı coğrafya kar yağışıyla birlikte seyirlik manzaralara dönüştü.

Drone görüntüleri ve doğal estetik

Kristalize olmuş ağaç dalları ve bembeyaz örtüyle kaplanan dik yamaçlar, drone çekimleriyle bölgenin doğal güzelliğini bir kez daha ortaya koydu. Yol boyunca uzanan köknar ve çamların kar altındaki heybetli duruşu, sürücülere zorlu bir yolculuğun yanında görsel bir huzur da sunuyor.

Ulaşımda zorluk ve önlemler

Tersun Dağı, sadece keskin virajları ve dik rampalarıyla değil, kış aylarında sık görülen sis, buzlanma ve tipi ile de biliniyor. Karın ardından yol adeta bir labirente dönüşürken, drone görüntülerinde kıvrımlı yollar arasında ilerleyen araçlar doğanın gücüyle verilen mücadeleyi gözler önüne seriyor. Bu zorlu koşullarda Karayolları ekipleri 7/24 çalışma yürütüyor.

'Tersun Tüneli' beklentisi

Bölge halkı ve yolu düzenli kullanan sürücüler yıllardır dile getirdikleri 'Tersun Tüneli' projesinin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyor. Tünelin tamamlanmasıyla hem can güvenliğinin maksimum seviyeye çıkarılacağı hem de yakıt ve zamandan büyük tasarruf sağlanacağı vurgulanıyor.

Sonuç olarak, karla kaplanan Tersun Dağı Geçidi görsel olarak büyülerken, kış aylarında ulaşım açısından sürücüler için ciddi bir sınav olmayı sürdürüyor.

