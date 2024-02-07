Tesla'yı Tekmeleyecek Olan Elektrikli 2025 Porsche Taycan Turbo S Ortaya Çıktı

2025 PORSCHE TAYCAN TURBO S: ELEKTRİKLİ SÜPER OTOMOBİLİN YENİ NESLİ

Porsche, elektrikli süper otomobil segmentinde iddiasını artırmak için 2025 model yılı için Taycan ailesini yeniledi. Yeni Taycan modelleri, daha fazla güç, daha fazla menzil, daha hızlı ivmelenme ve daha hızlı şarj olma gibi önemli iyileştirmeler sunuyor. Ayrıca Turbo modelleri için tasarım da keskinleştirildi ve farklılaştırıldı.





YENİ TAYCAN MODELLERİ NELER SUNUYOR?

Yeni Taycan modelleri, dört farklı güç seçeneği ile geliyor. Arka tekerlekten çekişli veya dört tekerlekten çekişli versiyonlar mevcut. Taycan sedan ve Taycan Cross Turismo olmak üzere iki farklı gövde tipi sunuluyor. Cross Turismo modelleri, off-road paketi ile de alınabiliyor.

Yeni Taycan modellerinin hepsi, önceki modellere göre çok daha hızlı ivmeleniyor. Bu da araçların performansını ve sürüş dinamiklerini artırıyor. Örneğin, arka tekerlekten çekişli Taycan sedan, 0-100 km/s hızlanmasını 4,5 saniyeye indirerek 0,6 saniye daha hızlı oldu. Taycan Turbo S sedan ise sadece 2,3 saniyede 100 km/s hıza ulaşarak, şimdiye kadar üretilmiş en hızlı seri üretim Porsche otomobili oldu.

Yeni Taycan modelleri, daha hızlı şarj olabilme yeteneğine de sahip. Araçlar, 800 volt DC şarj istasyonlarında ideal koşullar altında 320 kW’a kadar şarj edilebiliyor. Bu da araçların yüzde 8’den yüzde 80’e kadar şarj olması için sadece 18 dakika yeterli olduğu anlamına geliyor.





YENİ TAYCAN TURBO S NE KADAR GÜÇLÜ?

Yeni Taycan Turbo S, Porsche’nin şimdiye kadar ürettiği en güçlü otomobil. Araç, 700 kW/938 hp’lik bir sistem gücüne sahip. Bu da aracın önceki modeline göre 140 kW daha fazla güç ürettiği anlamına geliyor. Bu güç artışı, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 0,3 saniye daha hızlı yapmasını sağlıyor.

Yeni Taycan Turbo S, aynı zamanda daha verimli ve daha uzun menzilli. Araç, 105 kWh’lık bir batarya ile geliyor. Bu da aracın ideal koşullar altında 482 km’lik bir menzile sahip olduğu anlamına geliyor. Ayrıca aracın aerodinamik özellikleri, termal yönetimi ve enerji geri kazanımı da iyileştirildi.





YENİ TAYCAN MODELLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Yeni Taycan modelleri, 2025 model yılı için güncellendi. Sedan versiyonları, ABD’de bu yazdan itibaren satışa sunulacak. Cross Turismo modelleri ise sonbaharda satışa çıkacak. Yeni Taycan modellerinin fiyatları ise 99.400 $'dan başlayan fiyatlarla ABD teslimatları bu yaz başlıyor

Güç Hakkında Her Şey

Turbo S'in 938 bg'lik manşetteki rakamı etkileyici, ancak Turbo S'te , Nurburgring'de en hızlı elektrikli sedan rekorunu kıran ve Taycan Turbo GT'nin yakında çıkacak bir türevi olduğundan şüphelendiğimiz kanat bulunmuyor . Bu zirve, yerini aldığı modelden 188 bg daha yüksektir ve bu da 0-60 hızlanma süresinde 0,3 saniyelik bir azalmaya neden olur. 2,3 saniyelik hızıyla Taycan Turbo S artık şimdiye kadar yapılmış en hızlı Porsche. Daha önce artırılmış güç yalnızca kalkış kontrolü senaryolarında mevcutken, Sport Chrono paketiyle 4S, Turbo ve Turbo S türevlerinde 10 saniyeye kadar 94 hp güç sağlayan yeni bir bas-geç işlevi mevcut.





Yalnızca arkadan çekişli Taycan sedan artık öncekine göre 80 hp artışla 482 bg'ye sahip; sonuç 0-60 mil/saat hıza 4,5 saniyede, 0,6 saniye daha hızlıdır. Taycan 4S modelleri, Performance Battery Plus ile Kalkış Kontrolünde 590 hp'ye kadar güç üretirken, Taycan Turbo türevleri ise daha büyük pil zirvesi olan 871 hp'ye kadar güç üretiyor.

Performanstaki artışlar büyük ölçüde, değiştirdikleri ünitelerden 107 hp'ye kadar daha güçlü olan yeni arka motorlardan kaynaklanıyor.

Güç aktarma organları gövde stiline göre biraz farklılık gösterir; sedan, 4S, Turbo ve Turbo S çeşitleriyle güçlendirilmiş RWD sunan tek modeldir. Bu arada Cross Turismo serisi 4, 4S, Turbo ve Turbo S modellerinden oluşuyor.

Menzil ve Şarj





Taycan'ın 800 voltluk mimarisi iyileştirildi ve ideal koşullarda 320 kW'a kadar (50 kW artışla) şarj edilebiliyor. Ancak tüm şarj ağları 800 volt değildir, dolayısıyla yeni 150 kW DC/DC dönüştürücü bu koşullarda şarjı optimize eder. En iyi senaryoda Taycan artık 18 dakikada %10-80 oranında şarj olabiliyor; bu da daha önce mümkün olandan 4,5 dakika daha hızlı . Bu, pil boyutundaki artışa rağmen.

Porsche, Performance Battey Plus'ın kapasitesini 93 kWh'den 105 kWh'ye çıkardı ancak paketin ağırlığını azalttı. EPA aralığı doğrulanmadı, ancak Porsche yakın zamanda ABD'de tam şarjla 365 mil yol kat eden gerçek dünya testleri gerçekleştirdi. EPA menzili daha önce Taycan için çok büyük bir zayıf noktaydı; temel spesifikasyonda 208 milden Taycan GTS'de (artık mevcut değil) en iyi 246 mil arasında değişiyordu.





Bu artışlar, daha büyük pillerden, daha verimli motorlardan ve aerodinamik olarak optimize edilmiş yeni tekerleklerden ve özellikle bu makyaj için geliştirilen 21 inçlik tasarımdaki azaltılmış yuvarlanma dirençli lastiklerden kaynaklanmaktadır.

Ek olarak, fren geri kazanımı artık 400 kW'a (%30'dan fazla artış) ulaşıyor.

Ne zaman bir tane satın alabilirim?

ABD'de siparişler açık, ancak stok durumu tercih ettiğiniz gövde stiline göre farklılık gösteriyor. Taycan sedan ABD bayilerine yaz aylarında ulaşırken, Taycan Cross Turismo çeşitleri sonbaharda satışa sunulacak.





Fiyatlandırmaya gelince, temel modeller yaklaşık 9.000$ daha pahalı ve Turbo türevleri 13.000$'a daha yakın:

2025 Taycan: 99.400 Dolar

2025 Taycan 4S: 118.500 Dolar

2025 Taycan Turbo: 173.600 Dolar

2025 Taycan Turbo S: 209.000 Dolar

2025 Taycan 4 Cross Turismo: 111.100 Dolar

2025 Taycan 4S Cross Turismo: 125.200 Dolar

2025 Taycan Turbo Cross Turismo: 176.300 Dolar

2025 Taycan Turbo S Cross Turismo: 211.700 Dolar

Güncellenmiş Taycan'dan bahseden Porsche'den Kevin Giek, revize edilen modelin "olağanüstü sürüş dinamikleri ve sürüş keyfiyle performans açısından yeni zirvelere ulaştığını" ve aynı zamanda "verimliliği, menzili, günlük kullanılabilirliği ve sürüş keyfini iyileştirdiğini" iddia ediyor. konfor."