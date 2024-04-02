THY 30 yaş altı yeni personellerini arıyor! En az lisans mezunlarına yüksek maaş fırsatı

Türk Hava Yolları (THY), genç engelli bireylere iş kapılarını aralıyor! Şirket, 1994 ve sonrası doğumlu ve lisans mezunu olan engelli adayları bünyesine katmaya hazırlanıyor. Bu önemli istihdam fırsatıyla ilgili ayrıntılar da açıklandı ve başvuru süreci için belirlenen tarihler kamuoyuyla paylaşıldı.



THY'nin İstanbul merkezli bu işe alım hamlesi, genç engelli bireyler için büyük bir umut kaynağı olacak. Şirketin duyurusuna göre, İstanbul'da görevlendirilmek üzere işe alımlar gerçekleştirilecek.

THY'nin belirlediği kriterlere göre, iş başvurusunda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olmaları gerekiyor. Ayrıca, adayların adli sicil kaydının bulunmaması da isteniyor. Bu kriterlerin sağlanması, başvuru sürecinin başarıyla tamamlanması için önem arz ediyor.

THY İŞ BAŞVURULARI İÇİN DETAY VE SON BAŞVURU TARİHİNİ AÇIKLADI





İstihdam edilecek adaylar için belirlenen başvuru koşulları oldukça net. Başvuru yapacak adayların 1994 ve sonrası doğumlu olmaları ve lisans mezunu olmaları gerekiyor. Ayrıca, başvuru yapacak adayların en az yüzde 40 ve üzeri engel durumunu gösteren sağlık raporunu ibraz etmeleri gerekiyor.

İş alım sürecinde adayları bekleyen aşamalar da belirlenmiş durumda. Çevrim içi İngilizce ve genel yetenek sınavı, video mülakatı, çevrim içi İngilizce mülakatı, kişilik envanteri ve kurul mülakatları gibi aşamalardan geçecek olan adaylar, işe alım sürecinin gereksinimlerine uygun şekilde değerlendirilecekler.

Başvurular için belirlenen son tarih 14 Nisan olarak açıklandı. Başvuru yapmak isteyen adaylar, bu tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Detaylı bilgilere ulaşmak ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen adaylar, "https://careers.turkishairlines.com/tr-TR/" adresinden gerekli bilgilere ulaşabilirler. Bu link üzerinden işe alıma ilişkin detayları inceleyerek başvuru sürecine başlayabilirler.