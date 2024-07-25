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Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

Ticaret Bakanlığı, 328 sözleşmeli personel alımı kapsamında yedek aday atamaları duyurusunu yayımladı. İşte detaylar ve başvuru süreci.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:58
Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

Ticaret Bakanlığı, yeni personel alımı duyuruları ile istihdam yaratmaya devam ediyor. Son yapılan açıklamada, 328 sözleşmeli personel alımının ardından yedek aday atamaları ile ilgili önemli duyurular yapıldı. İşte detaylar…

PERSONEL ALIMI SONUÇLARI VE YENİ DUYURU

Ticaret Bakanlığı'nın 328 sözleşmeli personel alım sonuçları 14 Mart 2024 tarihinde açıklanmıştı. Ancak, asil listedeki bazı adayların belge teslimi yapmaması üzerine yeni yedek adaylar belirlendi. Bu kapsamda, 25 Temmuz 2024 tarihinde yapılan duyuru ile 53 yedek aday seçildi.

personel alımı

328 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI

Ticaret Bakanlığı, farklı eğitim düzeylerinden adaylar için çeşitli pozisyonlarda personel alımı gerçekleştirdi. Kontenjanlar şu şekildeydi:

LİSE MEZUNU:

110 Şoför

30 Temizlik Görevlisi

100 Temizlik ve Basit Bakım Onarım Personeli

ÖN LİSANS MEZUNU:

88 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (83 Erkek, 5 Kadın)

Ticaret Bakanlığı, yedek aday duyurusunu 19 Nisan 2024 tarihinde yayımladı. Asil listedeki adayların belge teslimi yapmaması nedeniyle 25 Temmuz 2024 tarihi itibariyle yeni yedek adaylar belirlenerek duyuruldu. Yedek adaylar arasından 53 kişi çeşitli pozisyonlara atandı.

YEDEK ADAY LİSTESİ

Yedek aday listesi ve ilgili pozisyonlar şu şekilde belirlendi:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek): 3 kişi

Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför) Erkek: 20 kişi

Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) Kadın: 7 kişi

Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik ve Basit Bakım-Onarım) Erkek: 23 kişi

YEDEK ADAY BELGE TESLİM TARİHLERİ VE ADRESİ

Yedek aday olarak seçilen kişilerin belgelerini belirtilen tarihlerde ve adrese teslim etmeleri gerekmektedir.

Belge Teslim Son Tarihi: 09 Ağustos 2024, saat 18.00

Belge Teslim Adresi: Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Caddesi 63/1, 06530 Çankaya/ANKARA

İSTENİLEN BELGELER

Yedek adaylardan istenen belgeler şu şekildedir:

Beyan Formu: Okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır.

E-devlet Mezun Belgesi: Barkodlu mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi.

E-devlet Adli Sicil Kaydı: Barkodlu adli sicil kayıt belgesi.

Kimlik Fotokopisi: Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (önlü arkalı).

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi: Aday tarafından imzalanmış şekilde.

Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi.

Vesikalık Fotoğraf: 2 adet (Erkek adaylar için gömlek ve kravatlı).

Mal Bildirim Beyannamesi: A4 boyutunda kapalı zarf içerisinde gönderilmeli veya teslim edilmelidir.

Özel Güvenlik Kimlik Kartı: Geçerlilik süresi devam eden kartın fotokopisi (önlü arkalı).

Sağlık Kurulu Raporu: Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden alınacak, belirli bölümlerin muayenelerini içeren rapor.

Sürücü Belgesi: En az B sınıfı sürücü belgesi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Belgelerin Düzenlenmesi: İstenilen belgeler duyuruda belirtilen sıra numarasına göre düzenlenmelidir.

Belgelerin Teslimi: Belgeler şahsen, yakınlar vasıtasıyla veya posta/kargo yoluyla teslim edilebilir.

Eksik Belgeler: Eksik belge gönderen adaylara telefonla ulaşılacak, eksiksiz belgeleri gönderen adaylara ise dönüş yapılmayacaktır.

Güvenlik ve Arşiv Araştırması: Yerleştirilen adaylar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

Evrak Gönderimi: Yedek listede yer alan adayların bu aşamada evrak göndermelerine gerek yoktur.:

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