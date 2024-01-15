Tiramisu tutkunlarına özel: Pratik ve nefis tarif

Evde lezzetli bir Tiramisu yapımına dair pratik adımlar ve gerekli malzemeleri içeren kısa ve öz bir tarif.

Tiramisu tutkunlarına özel: Pratik ve nefis tarif
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Evde hazırlanan Tiramisu için gerekli malzemeler

Pandispanya: pandispanya (tarifi için tıklayın) veya kedi dili de kullanabilirsiniz.

Tiramisu tutkunlarına özel: Pratik ve nefis tarif

Tiramisu muhallebi için:

Süt: 2.5 bardak

Toz Şeker: 3 dolu yemek kaşığı

Un: 3 dolu yemek kaşığı

Yumurta: 1 adet

Labne Peyniri: 200 gram (1 paket)

Tiramisu'yu ıslatmak için:

Sıcak Su: Yarım bardak

Hazır Kahve: 3’ü bir arada

Tiramisu üzeri için:

Kakao: Yeteri kadar

Ev yapımı Tiramisu nasıl hazırlanır?

  • İlk olarak muhallebi için; şeker, un, süt ve yumurta bir kapta çırpılır. Karışım, ocakta kaynayana kadar sürekli karıştırılarak pişirilir. Kaynama noktasına ulaştığında ocaktan alınır ve soğuması için başka bir kaba aktarılır. Yaklaşık 15 dakika bekletilip ılındıktan sonra labne peyniri eklenir ve mikserle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpılır.
  • Ayrı bir yerde, sıcak suyun içerisine hazır kahve eklenir ve eriyene kadar karıştırılır. Kahve karışımı soğumaya bırakılır.
  • Servis tabağına pandispanya kekinin bir katı yerleştirilir ve hazırlanan kahve karışımının yarısı ile ıslatılır. Üzerine hazırlanan muhallebinin yarısı dökülür ve düzgün bir şekilde yayılır. Pandispanyanın ikinci katı, kalan kahve ile ıslatıldıktan sonra ilk katın üzerine yerleştirilir ve kalan muhallebi ile kaplanır.
  • Pastanın üzeri ve kenarları, spatula veya pasta sıvama aracı ile düzgünce kapatılır. En son olarak, pastanın üzerine bir süzgeç yardımıyla kakao serpilir.
  • Pasta, buzdolabında birkaç saat, mümkünse bir gece dinlendirildikten sonra dilimlenerek servis edilebilir.
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