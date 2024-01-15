Pastaların gizli kahramanı sünger gibi yumuşacık Pandispanya tarifi!

Pandispanya nasıl yapılır?

Pandispanya, pastaların vazgeçilmez yumuşak dokusunu sağlayan bir kek türüdür. İşte size, her lokmada ağızda dağılan ve tam kıvamında bir pandispanya yapmanızı sağlayacak tarifim.

Pandispanya için malzemeler

4 adet oda sıcaklığında Yumurta

1 su bardağı Toz Şeker

Yarım çay bardağı Ilık Su

1 paket Kabartma Tozu

1 paket Şekerli Vanilin

1 su bardağı tepeleme ve 2 çorba kaşığı Un

1 fiske Tuz

Pandispanya yapılışı

Yumurtaların beyazını ve sarısını ayırın. Sarıları, şekerle birlikte açık bir renk alana kadar çırpın. Ardından ılık suyu ekleyip karıştırmaya devam edin. Kabartma tozu, vanilin ve unu ekleyin ve bu noktada mikseri kenara bırakıp, spatula ile karışım homojen hale gelene kadar nazikçe karıştırın. Yumurta beyazlarını, bir tutam tuzla birlikte kar haline gelene kadar çırpın ve yavaşça karışıma ekleyin. Spatula ile dikkatlice ve hava kabarcıklarını söndürmeden karıştırın. Karışımı, yağlı kağıt serili 22 cm'lik kelepçeli kalıba dökün. Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 35 dakika pişirin.

Not: Fırının bir köşesine su dolu ısıya dayanıklı bir kap koyarak, kekinizin daha nemli ve yumuşak olmasını sağlayabilirsiniz.

İpucu: Kek kalıbını düz bir zemine vurarak hava kabarcıklarını çıkarmak yerine, spatula ile nazikçe karıştırarak hava kabarcıklarını minimuma indirin.