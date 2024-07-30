Tiryakilere kötü haber: En ucuz sigara fiyatı 70 TL'yi aşacak!

Ağustos ayında sigara tiryakilerini üzecek bir haber geldi. Temmuz ayında yapılan ÖTV artışının ardından, sigara fiyatlarına bir zam daha geliyor. Bu zamla birlikte en ucuz sigaranın fiyatı 70 TL'yi aşacak.

Sigara tiryakilerini yakından ilgilendiren bu gelişme, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından duyuruldu. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağustos ayının içinde sigaraya bir zam daha geliyor" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, tiryakiler arasında büyük yankı uyandırdı.

ZAM MİKTARI VE DETAYLAR AÇIKLANDI

Konuya ilişkin Tele1'e açıklamalarda bulunan Erol Dündar, zam miktarının ortalama 4-5 TL civarında olacağını belirtti. Bu durum, tiryakiler için önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor. Özellikle düşük gelirli sigara kullanıcıları, bu zammın bütçelerini daha da zorlayacağını düşünüyor.





TEKEL BAYİLERİ PLATFORM BAŞKANI DA UYARMIŞTI

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ağustos ayında sigara fiyatlarına zam geleceğini ifade etmişti. Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sigaraya önümüzdeki ay tekrar 5-6 lira daha zam gelirse yok daha neler der misiniz?” ifadelerine yer vermişti. Bu açıklama, zam beklentisini daha da kuvvetlendirdi.





EN UCUZ SİGARA FİYATI 70 TL'Yİ AŞACAK

Ağustos ayında yapılacak olan zam ile birlikte en ucuz sigara fiyatının 70 TL'yi aşacağı tahmin ediliyor. Bu durum, tiryakilerin bütçelerini daha da zorlayacak. Temmuz ayında yapılan ÖTV artışı sonrasında gerçekleşen bu ikinci zam, sigara tiryakilerinin alışkanlıklarını gözden geçirmelerine neden olabilir.