Tokat Reşadiye Demircili Beldesi'nde Selvigül Kandoğmuş Şahin Kütüphanesi Açıldı

Tokat Reşadiye Demircili Beldesi'nde Selvigül Kandoğmuş Şahin adına kütüphane açıldı; yerel yönetim ve yazarın desteğiyle eğitim ve kültüre katkı hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 12:50
Tokat'ın Reşadiye Demircili Beldesi'nde Selvigül Kandoğmuş Şahin Kütüphanesi Açıldı

Açılış töreninde yerel yöneticiler ve yazar konuştu

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Demircili Beldesi'nde, yazar ve ressam Selvigül Kandoğmuş Şahin adına yaptırılan kütüphane törenle hizmete girdi.

Kütüphane, Reşadiye Belediyesi ile Selvigül Kandoğmuş Şahin'in destekleriyle hayata geçirildi; açılış dolayısıyla bir program düzenlendi.

Belediye Başkanı Ergül Ünal, törende kütüphanenin ilim yuvası olacağını belirtti ve öğrencilerin çevre köy ve mahallelerden kütüphaneye gelmesi için belediye olarak katkı sağlayacaklarını söyledi. Ünal'ın sözleri şöyle:

"Kütüphane, yöre insanına ve yörenin dışındaki tüm öğrencilere büyük katkı sağlayacak. Çocuklarımız için okumak ve kitapla hemhal olmak çok önemlidir."

Yazar ve ressam Selvigül Kandoğmuş Şahin ise memleketine olan sevgisini dile getirerek, gençlerin eser ortaya çıkarmasını umut etti ve kütüphanenin açılmasının kendisi için anlamını şu sözlerle ifade etti:

"Bu toprakların insanı olarak 20'ye yakın eserim var. Buradaki gençlerin de böyle eserler ortaya çıkarmasını arzuluyorum. Buranın açılması benim için çok anlamlı. Artık gençlerimizin, çocuklarımızın okumaya değer vererek kendilerini geliştirmeleri gerekir diye düşünerek bu kütüphanenin açılması için elimden geleni yaptım. Bu kütüphane artık Demircili Beldesi'nin kitaplığıdır, gençlerimize, çocuklarımıza, belediyemize emanettir."

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi ve tesis hizmete başladı.

