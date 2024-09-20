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TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Dar ve orta gelirlinin ev sahibi olabilmesi adına çeşitli şehirlerde projelerini duyuran TOKİ gelişmeleri yakından takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 10:25
TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Dar ve orta gelirlinin ev sahibi olabilmesi adına çeşitli şehirlerde projelerini duyuran TOKİ gelişmeleri yakından takip ediliyor. Gün gün yeni projeler ile alakalı başvurular ve fiyatlandırma detayları da belirleniyor. Toki projeleri ile alakalı yeni ilanların yanı sıra yeni kampanyalar da yakından takip edilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan son dakika açıklama umutları arttıracağa benziyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ projeleri üzerinden konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlara müjdeli bir haber duyurdu. Bakan Kurum, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanının sağlanacağını ifade etti. 

TOKİ'DEN BÜYÜK DESTEK

TOKİ tarafından alınan kararlar neticesinde, TOKİ'den konut sahibi olan ya da konut almak adına başvuru yapan adayları yakından ilgilendiren gelişmede borçların ödenmesinde yüzde 25 indirim olanağından bahsedildi.  

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI KİMLERİ KAPSAYACAK

TOKİ'den konut veya iş yeri satın almış ve ödemeleri devam eden tüm vatandaşların indirimden faydalanabileceği açıklanırken, borcunun en az yüzde 25'ini kapatmak isteyen vatandaşların da kampanyaya dahil olabileceği vurgulandı. 

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

VATANDAŞTAN YOĞUN İNDİRİM TALEBİ

Murat Kurum tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada indirim kampanyasının vatandaşların yoğun talepleri doğrultusunda hayata geçirildiği belirtilriekn,  "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın beklentilerini dikkate alarak, bu önemli adımı atıyoruz," diyen Bakan Kurum, müjdeyi duyurmuş oldu.

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI

TOKİ projesine dahil olmak isteyen vatandaşın belirli bazı şartlara uyma zorunluluğu mevcut. İndirimden faydalanmak isteyenlerin, öncelikle borçlarının en az yüzde 25'ini kapatmak durumunda olduğu ifade edilirken, söz konusu kampanyada indirim oranı yine yüzde 25 olarak şekillenecek. 

TOKİ İNDİRİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ indirim kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşın, belirlenen tarihler aralığında, TOKİ satış ofislerine veya ilgili bankalara başvuru yapabilecekleri belirtilmiş bulunuyor. 

TOKİ'DEN YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI

Konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyesinin, peşin kapatılması durumunda %25 ORANINDA indirimden faydalanabilecek.

Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar; Borcun %25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse %25 indirimden yararlanabilecek.

TOK İNDİRİM BAŞVURU TARİHİ: 23 Eylül-18 Ekim 2024

KAMPANYADAN KİMLER FAYDALANACAK?

TOKİ'den 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satılmış konutların sahipleri

Geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran sonu itibariyle başlamış olanlar

Kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olanlar



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