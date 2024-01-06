Toplu ulaşıma zam değil indirim geliyor! O ilde yaşayanlar zil takıp oynacak

Konya’da toplu ulaşıma indirimi başlıyor! Vatandaşların yüzü gülecek! İşte ayrıntılar...

Toplu ulaşıma zam değil indirim geliyor! O ilde yaşayanlar zil takıp oynacak
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Konya'da 1 Ocak 2024 itibariyle toplu ulaşımda beklenen indirim müjdesi geldi! Konya Büyükşehir Belediyesi, özellikle öğrencileri sevindirecek bir karara imza atarak, otobüs ve tramvaylarda kullanılan Konyakart abonman ücretlerinde indirime gideceğini duyurdu.

Daha önce 240 TL olarak belirlenen "Aylık İndirimli Abonman KonyaKart Ücreti", 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 220 TL'ye düşürülerek, Konyalılara ekonomik bir seyahat imkanı sunacak. Bu indirim, özellikle öğrenciler açısından oldukça avantajlı olacak.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karara göre, belirlenen kişiler, kişiselleştirilmiş Konyakart'larını toplu ulaşım araçları veya turnikelerde okutarak indirimli seyahat etme fırsatı bulacaklar. Ancak, bu indirimden yararlanamayan yolculara tam ücret tarifesi uygulanacak.

konya toplu taşıma indirimi

Önemli bir detay da, 1 Ocak 2024 tarihinden önce yapılan Konyakart aylık sınırsız indirimli abonman yüklemelerine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacak. Bu nedenle, Konyalılar yeni yıla girmeden önce Konyakartlarını güncelleyerek avantajlı indirimlerden faydalanma şansını yakalayabilirler.

Yeni yılın getirdiği bu ekonomik avantajla birlikte, Konya'da toplu ulaşımda seyahat edenler daha uygun fiyatlarla ve konforlu bir şekilde şehir içi ulaşımlarını gerçekleştirecekler.

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