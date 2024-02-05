Toyota 2023 modellerini bitirmek için Şubat ayı kampanyasında çıldırdı! 250 bin TL'ye varan indirim fırsatı sunuyor

2024 Toyota Modelleri ve Sıfır Araba Fiyatları Şubat: Kampanyalar, Teknik Özellikler, Bakım Ücretleri

Toyota, Japonya merkezli bir otomobil üreticisidir. 1937 yılında kurulan Toyota, dünyanın en büyük ikinci otomobil üreticisi konumundadır. Toyota, Türkiye’de 1994 yılında Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. adıyla bir şirket kurmuştur. Toyota, Türkiye’de hem ithal hem de yerli üretim modelleriyle satış yapmaktadır. Toyota, kaliteli, konforlu, güvenli, ekonomik, çevreci ve teknolojik otomobiller sunmaktadır. Toyota, aynı zamanda müşteri memnuniyeti, satış sonrası hizmet, garanti, servis ve yedek parça konularında da iddialıdır.

Toyota Modelleri ve Fiyat Listesi Şubat 2024

Toyota, 2024 yılında Türkiye’de 12 farklı model ve 50 farklı versiyonla satış yapmaktadır. Toyota modelleri, benzinli, dizel, hibrit, elektrikli ve hidrojenli gibi farklı yakıt seçeneklerine sahiptir. Toyota modelleri, manuel, otomatik, yarı otomatik, çift kavramalı, CVT ve e-CVT gibi farklı şanzıman seçeneklerine sahiptir. Toyota modelleri, 2WD ve 4WD gibi farklı çekiş seçeneklerine sahiptir. Toyota modelleri, Dream, Dream X-Pack, Flame, Flame X-Pack, Passion, Passion X-Sport, Passion X-Style, Premium, Exclusive, Siyah Tavan, Cargo, Combi gibi farklı donanım seçeneklerine sahiptir. Toyota modelleri, metalik, sedefli, mat, parlak, iki renkli gibi farklı renk seçeneklerine sahiptir.

TOYOTA'DAN ŞUBAT AYINA ÖZEL FIYATLAR!



Yeni yılda Toyota'nın en sevilen modelleri için özel fiyatlar ve kampanyalar sizleri bekliyor. İşte Toyota'nın Şubat 2024 Fiyat Listesi:





Corolla Fiyatları:

- 1.5 Vision Multidrive S: 1.219.500 TL

- 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.219.500 TL (Kampanyalı: 1.165.000 TL)

- 1.5 Dream Multidrive S: 1.334.500 TL (Kampanyalı: 1.272.500 TL)

- 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.416.000 TL (Kampanyalı: 1.347.500 TL)

- 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.501.500 TL (Kampanyalı: 1.439.000 TL)

- 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.622.500 TL (Kampanyalı: 1.539.500 TL)





Corolla Hybrid Fiyatları:

- 1.8 Hybrid Dream e-CVT: 1.504.500 TL

- 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT: 1.559.500 TL

- 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.600.000 TL

- 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.718.000 TL





Corolla Cross Hybrid Fiyatları:

- 1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1.708.500 TL (Kampanyalı: 1.575.000 TL)

- 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.757.500 TL (Kampanyalı: 1.620.000 TL)

- 1.8 Hybrid Passion e-CVT: 1.912.500 TL (Kampanyalı: 1.769.000 TL)

- 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 2.047.000 TL (Kampanyalı: 1.884.000 TL)

- 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT: 2.074.800 TL (Kampanyalı: 1.912.500 TL)





Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyatları:

- 1.8 Hybrid Passion e-CVT: 1.800.000 TL (Kampanyalı: 1.550.000 TL)

- 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT: 1.980.000 TL (Kampanyalı: 1.730.000 TL)

- 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT: 2.080.000 TL (Kampanyalı: 1.830.000 TL)





Yaris Cross Fiyatları:

- 1.5 Dream Multidrive S: 1.421.000 TL (Kampanyalı: 1.335.000 TL)

- 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.453.000 TL (Kampanyalı: 1.368.000 TL)

- 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.512.000 TL (Kampanyalı: 1.433.000 TL)

Yaris Cross Hybrid Fiyatları:





- 1.5 Hybrid Dream e-CVT: 1.545.500 TL (Kampanyalı: 1.468.000 TL)

- 1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT: 1.577.500 TL (Kampanyalı: 1.500.500 TL)

- 1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.638.500 TL (Kampanyalı: 1.567.000 TL)

- 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.829.500 TL (Kampanyalı: 1.750.000 TL)

Yaris Fiyatları:





- 1.5 Dream Multidrive S: 1.176.700 TL (Kampanyalı: 1.035.000 TL)

- 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.240.000 TL (Kampanyalı: 1.103.500 TL)

- 1.5 Flame Multidrive S: 1.260.000 TL (Kampanyalı: 1.123.500 TL)

- 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.310.000 TL (Kampanyalı: 1.173.500 TL)

Yaris Hybrid Fiyatları:





- 1.5 Hybrid Dream e-CVT: 1.473.500 TL (Kampanyalı: 1.275.000 TL)

- 1.5 Hybrid Flame e-CVT: 1.538.500 TL (Kampanyalı: 1.338.500 TL)

- 1.5 Hybrid Passion e-CVT: 1.658.000 TL (Kampanyalı: 1.458.000 TL)

Camry Fiyatları:

- 2.5 Hybrid Passion e-CVT: 3.800.000 TL

RAV4 Hybrid Fiyatları:





- 2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT: 2.839.000 TL (Kampanyalı: 2.670.000 TL)

- 2.5 Hybrid 4x4 Passion e-CVT: 3.122.500 TL (Kampanyalı: 2.937.500 TL)

- 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT: 3.279.000 TL (Kampanyalı: 3.079.000 TL)

- 2.5 Hybrid 4x4

Passion X-Sport e-CVT: 3.286.500 TL (Kampanyalı: 3.086.500 TL)

Land Cruiser Prado Fiyatları:





- 2.8 D-4D 204PS Land Cruiser Prado: 7.873.000 TL

Hilux Fiyatları:





- 2.4 D-4D 4x4 Adventure: 1.646.000 TL (Kampanyalı: 1.556.000 TL)

- 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T: 1.597.500 TL (Kampanyalı: 1.500.000 TL)

- 2.4 D-4D 4x4 Hi-Cruiser A/T: 1.715.500 TL (Kampanyalı: 1.625.500 TL)

- 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T: 1.830.000 TL (Kampanyalı: 1.730.000 TL)

Proace City Fiyatları:

- 1.5 D 130 HP Dream A/T: 1.064.800 TL (Kampanyalı: 1.044.500 TL)

- 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T: 1.161.000 TL (Kampanyalı: 1.138.500 TL)

- 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T: 1.212.500 TL (Kampanyalı: 1.189.500 TL)

Proace City Cargo Fiyatları:

- 1.5 D 100 HP Vision 6 M/T: 772.500 TL (Kampanyalı: 700.000 TL)

- 1.5 D 100 HP Dream 6 M/T: 810.500 TL (Kampanyalı: 730.000 TL)

Bu özel fırsatları kaçırmamak için en yakın Toyota yetkili satıcıları ile iletişime geçebilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz. Toyota, fiyatlar ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

TOYOTA'DAN SÜRÜCÜLERE ÖZEL FIRSATLAR!

Toyota, performans, konfor ve güvenliği bir araya getirerek estetik tasarımlı farklı modelleriyle sürücülere benzersiz bir deneyim sunuyor. Siz de bu keyifli sürüşün bir parçası olmak istiyorsanız, tarzınıza uygun modeli seçerek rekabetçi fiyatlarla öne çıkan Toyota'nın dönemsel kampanyalarından yararlanabilirsiniz.

2023 yılında her kesime hitap eden Toyota araba fiyatları, güvenlikten performansa, stilden konfora kadar birçok ayrıcalığı herkesle buluşturuyor. Toyota Finans ayrıcalıklarıyla sunulan kampanyalara göz atarak uzun otoyollarda, engebeli arazilerde ve şehir içi trafiğinde kaliteli bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

Toyota, çevre dostu teknolojileriyle de öne çıkıyor. Hibrit teknolojisiyle düşük emisyon ve yakıt tüketimiyle yüksek performans ve konforu bir araya getiriyor. Bu yenilikçi Japon dokunuşunu her an hissetmek için avantajlı sıfır Toyota fiyatları sizleri bekliyor.

Herkesin beklentisine uygun bir Toyota olduğunu düşünüyoruz. Toyota modellerini detaylı olarak inceleyerek size en uygun olanı seçebilir ve Toyota Finans'ın ayrıcalıklı çözümlerinden faydalanabilirsiniz.

Kampanyalı araçlar stoklarla sınırlıdır, bu fırsatları kaçırmayın!

Notlar:

- 1 Şubat 2024 itibariyle geçerli olan tavsiye edilen perakende satış anahtar teslim fiyat listesidir.

- Trafik Sigorta bedeli fiyatlara DAHİL DEĞİLDİR.

- Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş., araçların teknik özellik, donanım ve fiyatlarını önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

- Araç fiyatına dahil edilen vergiler ve vergi mevzuatındaki değişiklikler araç fiyatına yansıtılacaktır.

- Tavsiye edilen perakende satış fiyatı, ilgili döneme ait MTV bedelini içermektedir.

- Metalik ve İnci Beyazı renk fiyat farkları, aracın Özel Tüketim Vergisi oranını etkileyebilir.

- Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş., satışa sunulan aracın nihai satış fiyatını dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.