DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.097.966,39 -0,04%

Trabzon'da 15. Uluslararası Sanat Günleri Coşkuyla Devam Ediyor

Trabzon'da düzenlenen 15. Uluslararası Sanat Günleri'nde Rus müzik grubu Nemalohit konser verdi.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 22:30
Trabzon'da 15. Uluslararası Sanat Günleri Coşkuyla Devam Ediyor

Trabzon'da Müzikal Bir Etkinlik: 15. Uluslararası Sanat Günleri

Trabzon, önemli bir kültürel etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 15. Uluslararası Sanat Günleri kapsamında, Rusya'dan gelen Nemalohit Müzik Grubu muhteşem bir konserle müzikseverlerle buluştu.

İki Usta Sanatçı Sahne Aldı

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser, sanatçılar Sergey Soimenovs ve Anastasia Soimenovs'un performanslarıyla renklenirken, akordeon ve dombra melodileri dinleyicileri büyüledi. Konserde, Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç ve yönetim kurulu üyeleri de katılımcılara eşlik etti.

Kalinka Şarkısıyla Eğlenceli Anlar

Rusya'nın sembolik eserlerinden biri olan "Kalinka" şarkısı, müzikseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Konser, hem görsel hem de işitsel bir şölen sundu.

Sanat Günleri Devam Ediyor

Trabzon Sanatevi ev sahipliğinde yürütülen 15. Uluslararası Sanat Günleri, 15 Haziran tarihine kadar sürecek. Etkinlikler arasında çeşitli el sanatları, imza günleri, söyleşiler, resim ve fotoğraf sergileri yer almakta.

Trabzon'da "15. Uluslararası Sanat Günleri" kapsamında Rusya'dan gelen "Nemalohit Müzik Grubu"...

Trabzon'da "15. Uluslararası Sanat Günleri" kapsamında Rusya'dan gelen "Nemalohit Müzik Grubu" konser verdi.

Trabzon'da "15. Uluslararası Sanat Günleri" kapsamında Rusya'dan gelen "Nemalohit Müzik Grubu"...

Trabzon'da "15. Uluslararası Sanat Günleri" kapsamında Rusya'dan gelen "Nemalohit Müzik Grubu" konser verdi.

İLGİLİ HABERLER

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da 'Mukaddes Emanetler' Sergisi Açıldı
2
KPSS'den 60 puan alanın işi hazır! O kuruma memur alımı için başvurular açıldı
3
Evine trafik cezası gelenler dikkat! e-Devlet'ten hemen bakın: O borçlar siliniyor
4
Tekirdağ'da Unutulmaz Konser: Zeynep Bastık ve Yüksek Sadakat
5
Trabzon'da 15. Uluslararası Sanat Günleri Coşkuyla Devam Ediyor
6
STS Bodrum, Birleşmiş Milletler Filosunda Bayrak Çekme Töreni Düzenledi
7
Çam Dağı'ndaki Çiçekler Tabiatı Renklendiriyor

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor