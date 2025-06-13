Trabzon'da 15. Uluslararası Sanat Günleri Coşkuyla Devam Ediyor

Trabzon'da Müzikal Bir Etkinlik: 15. Uluslararası Sanat Günleri

Trabzon, önemli bir kültürel etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 15. Uluslararası Sanat Günleri kapsamında, Rusya'dan gelen Nemalohit Müzik Grubu muhteşem bir konserle müzikseverlerle buluştu.

İki Usta Sanatçı Sahne Aldı

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser, sanatçılar Sergey Soimenovs ve Anastasia Soimenovs'un performanslarıyla renklenirken, akordeon ve dombra melodileri dinleyicileri büyüledi. Konserde, Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç ve yönetim kurulu üyeleri de katılımcılara eşlik etti.

Kalinka Şarkısıyla Eğlenceli Anlar

Rusya'nın sembolik eserlerinden biri olan "Kalinka" şarkısı, müzikseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Konser, hem görsel hem de işitsel bir şölen sundu.

Sanat Günleri Devam Ediyor

Trabzon Sanatevi ev sahipliğinde yürütülen 15. Uluslararası Sanat Günleri, 15 Haziran tarihine kadar sürecek. Etkinlikler arasında çeşitli el sanatları, imza günleri, söyleşiler, resim ve fotoğraf sergileri yer almakta.

Trabzon'da "15. Uluslararası Sanat Günleri" kapsamında Rusya'dan gelen "Nemalohit Müzik Grubu" konser verdi.

Trabzon'da "15. Uluslararası Sanat Günleri" kapsamında Rusya'dan gelen "Nemalohit Müzik Grubu" konser verdi.