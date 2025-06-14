Trabzon'da 15. Uluslararası Sanat Günleri'nde Dolu Dolu Söyleşiler

15. Uluslararası Sanat Günleri

Trabzon'da düzenlenen 15. Uluslararası Sanat Günleri etkinlikleri, söyleşilerle dolu bir programla sürüyor. Trabzon Sanatevi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte toplamda dört söyleşi düzenlendi.

Yazar Ayten Tunç ile Edebiyatın Rolü

Etkinlikler kapsamında, yazar Ayten Tunç okurlarıyla buluştu. Tunç, Trabzon Sanatevi Salon Garaj'da gerçekleşen "Değişen Dünyada Edebiyatın Rolü" konulu söyleşisinde, ilkokulda okuduğu kitapları taklit ederek yazdığı hikayeleri annesine okuduğunu paylaştı.

Tunç, en saf ve doğru halin okumak olduğunu vurgulayarak, öğrencilik yıllarından başlayarak yazar olma yolculuğunu katılımcılarla samimiyetle paylaştı. Üniversitede öykü yazmaya başladığını belirten Tunç, yazma serüveninin tam 40 yıldır devam ettiğini ifade etti.

Gözde İsimlerden Dolu İçerikler

Etkinlikte, aynı salonda Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan, Prof. Dr. Aydın Ayan ve Prof. Dr. Veysel Günay "Trabzon-Sanat ve Sanat Eğitimi" konulu söyleşi gerçekleştirirken; fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, "Bir Retrospektif, Spectrum Gösterisi" başlıklı sunumunu yaptı.

Ayrıca, yazar Serkan Türk, editör Hasan Öztürk, Sermin Şahin ve yayıncı Fethi Yılmaz "Dergi Yayımcılığı Editör ve Yazar Olmak" konulu panelde deneyimlerini paylaştılar.

Etkinliklerin Sonu Geliyor

15. Uluslararası Sanat Günleri yarın düzenlenecek söyleşi, imza günü ve konserle sona erecek. Sanatseverler için kaçırılmayacak bir fırsat!

Trabzon'da "15. Uluslararası Sanat Günleri" etkinlikleri kapsamında 4 söyleşi düzenlendi. Trabzon Sanatevi Salon Garaj'da gerçekleştirilen "Değişen Dünyada Edebiyatın Rolü" konulu söyleşide yazar Ayten Tunç okurlarıyla buluştu.

Trabzon'da "15. Uluslararası Sanat Günleri" etkinlikleri kapsamında 4 söyleşi düzenlendi. Trabzon Sanatevi Salon Garaj'da gerçekleştirilen "Değişen Dünyada Edebiyatın Rolü" konulu söyleşide yazar Ayten Tunç okurlarıyla buluştu.