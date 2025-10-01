Trabzon'da 'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' Sergisi Açıldı

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde açılan sergide, Yıldız Holding İslami Eserler Koleksiyonu'ndan seçkin hat eserleri sanatseverlerle buluştu.

Açılışta vurgular

Vali Yardımcısı Ercan Öter, hat sanatının Türk kültüründeki önemine değinerek söz konusu sanatın ruhani ve estetik boyutunu öne çıkardı. Öter, "İslam dünyasında güzel bir söz vardır; 'Kur'an-ı Kerim Hicaz'da nazil oldu, Mısır'da okundu ama İstanbul'da yazıldı.' Bu, hat sanatının Osmanlı'da ne kadar geliştiğini gözler önüne seren önemli bir sözdür." dedi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın, Trabzon'un tarihi kimliğine dikkat çekti: "4 bin yıllık tarihiyle Roma ve Bizans dönemlerini yaşamış, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu kadim bir kültür başkentidir."

Koleksiyonun hedefi ve ülke çapına yayılma stratejisi

Taşkın, Yıldız Holding'in sanat koleksiyonunu geniş kitlelere ulaştırma hedefini şu sözlerle anlattı: "Bu şiarla ve Sayın Murat Ülker Bey'in özel gayretiyle, geleneksel ve çağdaş sanatın en nadide eserlerini içeren ve ne mutlu bize ki yaklaşık 2 bin esere ulaşan Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'nu Çamlıca Kampüsü'müzde İstanbul'da tüm sanatseverlerle sürekli sergiyle buluşturuyoruz. Bununla yetinmeyerek sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla eserlerimizi sergiler aracılığıyla ülkemizin dört bir yanına taşıyoruz."

Ayrıca Taşkın, uluslararası gelişmelere ilişkin temennisini dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Birleşmiş Milletler nezdinde adeta dünyanın belki de en büyük soykırımlarına sahne olan Gazze'de akan kanın ve soykırımın durdurulması için yapılan barış görüşmelerinin inşallah bir an önce ateşkes ve barışla sonuçlanmasını, Gazze'deki kardeşlerimizin huzur bulmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Serginin anlamı ve eserler

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu serginin ev sahipliğinden memnuniyet duyduklarını belirtti ve serginin kültürel köprü işlevine dikkat çekti: "Serginin her karesi, binlerce yıldır süregelen yazı geleneğinin inceliklerini, ustaların zarafetini ve hat sanatındaki ruhani derinliği gözler önüne serecektir. Sanatın bizleri ortak değerlerde buluşturan bir köprü olduğuna inanıyoruz. Bu köprü sayesinde hem geçmişin mirasını hem de geleceğin ufkunu birlikte görebiliyoruz."

Yıldız Holding Sanat Danışmanı Esra Göncüoğlu sergide Hattat Hafız Osman Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Sultan 2. Mahmud, Sultan 3. Ahmed ve Trabzon Maçka doğumlu Aziz Rifai Efendi'nin eserlerinin yer aldığını; toplamda 24 hattata ait 41 eser bulunduğunu bildirdi.

Hasan Çelebi, Trabzon Çaykaralı Mehmed Özçay, Ferhat Kurlu ve Ali Toy gibi isimlerin eserleri de sergide yer alıyor. Sergi 1 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

