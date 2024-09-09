Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, personel alımı için 9 Eylül 2024 tarihinde İŞKUR ve Resmî Gazete üzerinden yeni bir ilan yayımladı. Bu ilana göre, kurum toplamda 5 memur alımı yapacak. İlgili ilan, düşük KPSS puanı ile başvuru yapılabilecek nadir fırsatlardan biri olarak dikkat çekiyor. Mühendis ve ikinci mühendis kadrolarına yapılacak bu alımlarda, adayların lisans mezunu olmaları gerekiyor. İşte, başvuru şartları, tarihleri ve süreç hakkında tüm detaylar...

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, personel alımı için başvurular 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecektir. Başvurular yalnızca İŞKUR üzerinden yapılacak olup, adayların başvurularını belirlenen tarihler arasında tamamlamaları gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını İŞKUR'un e-şube sayfası üzerinden online olarak gerçekleştirebilirler. Başvuru işlemi için BURADAKİ adresine e-Devlet ya da İŞKUR giriş bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacaktır. Başvuru ekranında "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü" yazılarak ilgili ilanlara ulaşılabilir.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, bu alımda iki farklı kadroda toplamda 5 personel istihdam edecek. İlan edilen kadrolar ve alım sayıları şu şekildedir:

2 Mühendis

3 İkinci Mühendis

Bu pozisyonlar için adayların lisans mezunu olmaları şartı aranacaktır. Adayların, ilgili alandan mezun olmalarının yanı sıra belirli teknik yeterliliklere de sahip olmaları beklenmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kıyı Emniyeti’ne başvuru yapacak adayların bazı genel şartları karşılaması gerekiyor. İşte adayların sağlaması gereken başlıca başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

olmamak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,

ve almak, Herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak.

KPSS ŞARTI ARANACAK MI?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, ikinci mühendis kadrosuna yapılacak 3 kişilik alımda KPSS şartı aranmadığı belirtilmiştir. Resmî Gazete'de yayımlanan ilan doğrultusunda, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki başvurularda yeterli aday bulunamadığı için, ilgili yönetmelik uyarınca KPSS şartı aranmadan bu kadro için başvuru yapılabilecektir. Bu durum, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesine dayanmaktadır.

Diğer mühendis kadrosu için ise KPSS puanı istenip istenmediği konusunda net bilgi verilmemiştir, adayların ilan metnini detaylı incelemeleri tavsiye edilir.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların yalnızca genel şartları karşılamaları yetmemekte, aynı zamanda özel şartlar da bulunmaktadır. Adayların, başvuru yapacakları pozisyona uygun lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Ayrıca, mühendislik kadroları için ilgili teknik yeterliliklerin sağlanması da adaylardan beklenen diğer bir önemli kriterdir.

Kadroya uygunluk ve diğer detaylar için adayların ilanın tam metnini incelemeleri büyük önem taşımaktadır. Bu sayede pozisyonun gerektirdiği özel niteliklere dair tüm bilgilere ulaşılabilir.

İŞKUR ÜZERİNDEN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımına başvurular sadece İŞKUR üzerinden yapılacaktır. Adaylar, başvurularını online olarak gerçekleştirmek için şu adımları takip edebilirler:

İŞKUR'un e-şube sayfasına BURADANgiriş yapın: e-Devlet veya İŞKUR kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yapın. Arama çubuğuna "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü" yazın. Karşınıza çıkan ilanlara başvurunuzu gerçekleştirin.

Başvuru sürecinde herhangi bir eksiklik ya da hata yapmamak adına tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru doldurulması oldukça önemlidir. Aksi halde başvurularınız geçersiz sayılabilir.

BAŞVURU SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Başvuru sürecinde adayların dikkat etmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır:

Başvurular yalnızca 9 Eylül-13 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular sadece İŞKUR üzerinden kabul edilecektir. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

kabul edilecektir. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru sırasında belirtilen mezuniyet şartlarının sağlandığından emin olunmalıdır.

sağlandığından emin olunmalıdır. Özgeçmiş ve diğer bilgilerin eksiksiz doldurulması, başvurunun olumlu sonuçlanma ihtimalini artıracaktır

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, KPSS şartı aranmaksızın 5 kişilik bir personel alımı gerçekleştirecek. Mühendis ve ikinci mühendis kadrolarında yapılacak alımlara başvurular İŞKUR üzerinden 9-13 Eylül 2024 tarihleri arasında kabul edilecek.