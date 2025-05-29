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Kocaeli'de Fetih 1453 Resim Sergisi Açıldı

Kocaeli'de açılan "Fetih 1453" sergisi, İstanbul'un fethini kutlayan sanat eserleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 20:41
Kocaeli'de Fetih 1453 Resim Sergisi Açıldı

Kocaeli'de Fetih 1453 Resim Sergisi Açıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Gebze Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) tarafından düzenlenen "Fetih 1453" resim sergisi sanatseverlerle buluştu. 572. İstanbul'un fetih yıl dönümü şerefine gerçekleştirilen serginin açılışı, Gebze Belediyesi Sanat Galerisi'nde yapıldı.

Açılışta Dikkat Çeken İfadeler

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, açılışta yaptığı konuşmada, Fatih Sultan Mehmet'in çağ açıp çağ kapatan liderliğinden bahsetti. Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Önemli İsimler Açılışta Bir Araya Geldi

Serginin açılışına, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, CHP İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Serginin Detayları

İstanbul'un fetih temalı eserlerin sergilendiği etkinlikte, GESMEK'te görevli resim öğretmenleri Hülya Boyacı ve Zafer Boztepe tarafından hazırlanan toplamda 39 eser yer alıyor. Sergi, 1 Haziran Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Kocaeli'de, Gebze Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) tarafından hazırlanan...

Kocaeli'de, Gebze Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) tarafından hazırlanan "Fetih 1453" resim sergisi izlenime sunuldu.

Kocaeli'de, Gebze Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) tarafından hazırlanan...

Kocaeli'de, Gebze Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) tarafından hazırlanan "Fetih 1453" resim sergisi izlenime sunuldu.

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