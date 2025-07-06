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Trabzon Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Trabzon Kültür Yolu Festivali, Filistinli sanatçı Sliman Mansour'un sergisi ile yerel sanatı ve kültürü bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 15:14
Trabzon Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Trabzon Kültür Yolu Festivali İkinci Gününde

Trabzon Kültür Yolu Festivali, ikinci gününde çeşitli sanat etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Festival, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde Filistinli ressam Sliman Mansour'un "Ben Yıkılmayacağım" başlıklı sergisiyle sanatseverlere ilham veriyor.

Mansour'un Sanatı ve Temaları

Filistin'in tarihsel belleğini ve direniş kültürünü sanat aracılığıyla yeniden yorumlayan Mansour, eserlerinde 1970'lerden bu yana işgal altındaki bir coğrafyada sanatın nasıl bir direnç biçimi ve ulusal kimliğin taşıyıcısı olabileceğini gözler önüne seriyor.

Selam Ayetleri Sergisi

Festival kapsamında, Trabzon Şehir Müzesi'nde de 12 hattat tarafından oluşturulan "Selam" temalı ayetlerin geleneksel ve modern üslupla yorumlandığı "Selam Ayetleri" sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sanatseverler, bu eşsiz sergileri Trabzon Kültür Yolu Festivali boyunca gezme fırsatına sahip olacak.

Trabzon Kültür Yolu Festivali, ikinci gününde çeşitli etkinliklerle sürüyor. Festival kapsamında...

Trabzon Kültür Yolu Festivali, ikinci gününde çeşitli etkinliklerle sürüyor. Festival kapsamında Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde Filistinli ressam Sliman Mansour'un Filistin temalı "Ben Yıkılmayacağım" sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Trabzon Kültür Yolu Festivali, ikinci gününde çeşitli etkinliklerle sürüyor. Festival kapsamında...

Trabzon Kültür Yolu Festivali, ikinci gününde çeşitli etkinliklerle sürüyor. Festival kapsamında Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde Filistinli ressam Sliman Mansour'un Filistin temalı "Ben Yıkılmayacağım" sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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