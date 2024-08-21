Troya Antik Kenti'nde Tarihi Keşifler

Troya'da Arkeolojik Çalışmalar Devam Ediyor

Çanakkale'nin Tevfikiye köyünde bulunan Troya Antik Kenti'nde, 5,500 yıllık geçmişe sahip tarihi yapılar gün ışığına çıkarılıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan bu önemli kentte, kültür ve turizm bakanlığı tarafından desteklenen kazılar, 1871 yılından bu yana sürdürülmekte.

Gelişmeler ve Kazı Çalışmaları

Troya Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, yürütülen çalışmalar hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Kazı ekibi, Son Tunç Çağı dönemi ile ilişkilendirilen geleneksel saray yapısı, sur duvarları ve agora alanında çalışmalar yapmaktadır.

Büyük İskender ve Troya

Körpe, Roma döneminde Troya’nın büyük bir turistik merkez hâline geldiğini belirterek, "Büyük İskender, 334 yılında Troya'yı ziyaret etti. Seyahati sırasında Troya'nın kötü durumunu gördüğünde etkilenmiş ve burayı yeniden inşa edeceğine dair söz vermişti," dedi. Ancak seferden dönemedikten sonra, İskender’in generalleri Troya'da önemli değişiklikler yapmışlardı.

Sezar ve Augustus'un Etkisi

Prof. Dr. Körpe, Roma İmparatorluğu'nun kurucusu Augustus’un Troya'ya büyük yatırımlar yaptığını söyledi. Troya'nın Asya'nın en gözde şehirlerinden biri hâline geldiğini vurgulayan Körpe, "Augustus döneminde büyük tapınaklar ve yapılar inşa edildi," ifadesinde bulundu. Ayrıca, Romalı turistlerin bu bölgeyi sık sık ziyaret ettiklerini açıkladı.

Troya'nın Tarihsel Önemi

Körpe, Troya'nın Hristiyanlığın yayılımına kadar olan süreçte Roma dünyası için önemli bir yer olduğunu belirtti. Ancak 19. yüzyıla kadar büyük önemini kaybetti. "Antik dönemde hitap ettiği geniş topraklar ve ticari ilişkilerle, Troya, zamanının önemli turistik merkezlerinden biri olarak biliniyordu," diye ekledi.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içindeki 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde bazı yapıların gün ışığına çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içindeki 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde bazı yapıların gün ışığına çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içindeki 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde bazı yapıların gün ışığına çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içindeki 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde bazı yapıların gün ışığına çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içindeki 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde bazı yapıların gün ışığına çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içindeki 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde bazı yapıların gün ışığına çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içindeki 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde bazı yapıların gün ışığına çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içindeki 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde bazı yapıların gün ışığına çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içindeki 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde bazı yapıların gün ışığına çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içindeki 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde bazı yapıların gün ışığına çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içindeki 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde bazı yapıların gün ışığına çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içindeki 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde bazı yapıların gün ışığına çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içindeki 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde bazı yapıların gün ışığına çıkarılması için çalışmalar sürüyor.