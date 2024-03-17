TÜBİTAK sınav şartsız memur alımı yapıyor! Başvuru ekranı açıldı: İşte aranan şartlar

KPSS şartı olmadan yapılacak alımlar birçok kişinin gündeminde yer alırken TÜBİTAK tarafından başvuru şartları tek tek açıklandı. TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere iş güvenliği uzmanı istihdam edilirken tüm detaylar açıklandı. İşte başvuru şartları...



TÜBİTAK PERSONEL ALIM ŞARTLARI

-Kamu haklarından mahrum olmamak

-Erkek adaylar başvuruda bulunabilir

-Son başvuru tarihine kadar askerlikle ilişkisinin bulunulmaması

-Görevini yapmasına engel sağlık sorunun bulunmaması -İş sağlığı ve güvenliği alanında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.



İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ALIM NİTELİKLERİ

2 Teknik ve Destek Personeli (İş Güvenliği Uzmanı) Mühendislik bölümleri, Teknik Eğitim Fakültesi bölümleri, Fizik, Kimya veya Biyoloji bölümlerinden herhangi birini bitirmiş olmak.



1 Teknik ve Destek Personeli (İş Güvenliği Uzmanı) Kimya veya Kimya Mühendisliği bölümlerinden herhangi birini bitirmiş olmak



1 Teknik ve Destek Personeli (İş Güvenliği Uzmanı) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren İş Sağlığı ve Güvenliği Programı bölümünü bitirmiş olmak.



BAŞVURU DETAYLARI

TÜBİTAK iş başvurusu siteminin internet adresi üzerinden işlemler tamamlanır. Başvurular ise 25 Mart 2024 tarihiyle beraber son bulacaktır.

