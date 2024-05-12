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Tüm yemeklere eşlikçi olacak! Sofralarınız anında renklenecek

Adana mutfağının en sevilen lezzetlerinden birisi olan teretür, hem pratik hem de lezzetli mezelerin başında gelir. Bu yöresel meze damak zevkinizi memnun edecek, sofranıza renk katacak.

Yayın Tarihi: 12.05.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 12:45
Tüm yemeklere eşlikçi olacak! Sofralarınız anında renklenecek

Teretür hem lezzetiyle hem de hazırlanış kolaylığıyla ön plana çıkıyor. Teretür, Adana mutfağını tatmak isteyenler için birebir. Teretür, birkaç malzemeyle hazırlanan, ana yemeğin yanına çok yakışan özgün bir mezedir. Damak tadınızı daha da memnun etmek için bu lezzetli seçimi deneyin. Peki her yemeğin yanına yakıştığı düşünülen bu lezzeti nasıl yapacaksınız? İşte teretür mezesinin tarifi;

TERETÜR MEZESİ TARİFİ

Malzemeler:

1/2 adet orta boy marul

1/2 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

3-4 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tahin

1/2 adet limon suyu

TERETÜR MEZESİ TARİFİ

Hazırlanışı:

Marulu ve ince ince kıyılmış maydanozu bi kasenin içine koyun ve tuz ekleyin. Ellerinizle ovalayın ve suyunu çıkarın.

Yoğurt sosu için yoğurdu, tahini, limon suyunu ve rendelenmiş sarımsağı bir kasede karıştırın.

Daha sonra hazırlanan yoğurt ve sebzeleri karıştırın. İyice karıştırın. Teletur mezeniz hazır..

Bir tabağa dizin. Üzerine zeytinyağını gezdirin ve en üstüne sumak serperek servis yapın. Afiyet olsun!

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