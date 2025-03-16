Tunceli'nin Karlarında Vaşak Dron ile Görüntülendi

Tunceli'nin karlı ormanlarında, yiyecek arayan vaşak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlileri tarafından drone ile görüntülendi. Bu gözlem, kentteki yaban hayatının zenginliğini gözler önüne seriyor.

Tunceli, kurt, bozayı, yaban keçisi, porsuk, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak ve su samuru gibi nadir canlı türlerine ev sahipliği yapıyor. DKMP, bu önemli türleri kaçak avcılara karşı korumak amacıyla düzenli olarak kontrol faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Bölgedeki yaban hayvanlarının envanterini çıkarmak için ekipler, karla kaplı ormanlık alanda yiyecek arayan vaşak ile karşılaştı. Nesli tehlike altında olan vaşak, DKMP personeli Azat Özel, Onur Sarıhan ve Murat Özel tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda drone ile kayıt altına alındı.

Tunceli'de, ormanlık alanda yiyecek arayan vaşak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerince drone ile görüntülendi.

Tunceli'de, ormanlık alanda yiyecek arayan vaşak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerince drone ile görüntülendi.