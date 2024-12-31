Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Mesai Bitiminde e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Mahrum Kalacak

Hükümetin sağladığı tarımsal desteklerle ilgili gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Özellikle yıl sonuna kadar sürecek olan destekler için son başvuru tarihleri açıklandı. Bugün mesai bitimine kadar Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemlerini tamamlamayan vatandaşlar, 2025 desteklerinden yararlanamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan bu son duyuru, destek ödemelerinden faydalanmak isteyen çiftçiler için önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Çiftçilerin, bitkisel üretim desteklerinden faydalanabilmeleri için en geç 31 Aralık 2024 tarihi mesai bitimine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

ÇKS Başvurusu Nasıl Yapılıyor?

Bitkisel üretimle uğraşan çiftçilerin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sunulan desteklerden yararlanabilmeleri için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmaları gerekmektedir. ÇKS, çiftçilerin ve tarım arazilerinin kayıt altında tutulduğu bir sistem olup, destek ödemelerinin doğru ve adil bir şekilde dağıtılmasını sağlıyor.

Başvuru süreci ise oldukça basit; üreticiler, arazilerinin bulunduğu yerdeki Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine şahsen başvurabildiği gibi, e-Devlet Kapısı üzerinden online olarak da işlemlerini tamamlayabiliyorlar. Özellikle geçmiş yıllarda ÇKS kaydı bulunan ve arazi bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapmayan üreticiler için bu başvuru işlemi, e-Devlet üzerinden tek bir tıkla gerçekleştirilebiliyor.

Son Başvuru Tarihi

ÇKS’ye kayıtlı olan çiftçiler için bir diğer önemli tarih aralığı ise 15 Mart - 15 Nisan 2025 tarihleridir. Bu tarihler arasında çiftçilere, ÇKS’ye kayıtlı olan tarım arazilerindeki üretim bilgilerini güncellemeleri konusunda uyarılar yapılacağı bildirilmektedir.