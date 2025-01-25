Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Büyük İhale Hamlesi

Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projeleri hız kesmeden devam ederken, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı önemli bir duyuru yaptı. 5 Şubat 2025 tarihinde, 20 ilde toplam 63 muhtelif arsa için dev bir müzayede gerçekleştirilecek. Bu büyük ihale, Emlak Konut Müzayede aracılığı ile düzenleniyor ve arsa sahibi olmak isteyen yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor.

Müzayede Detayları

Müzayede, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 10:30'da başlayacak. Katılımcılar, fiziki olarak İstanbul ve Ankara'daki belirlenen adreslerde yer alabilecekken, online katılım için de imkanlar sunuluyor. Fiziki katılım için adresler şu şekilde:

İstanbul : TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece

: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece Ankara: İLBANK Macunköy Sosyal Tesisleri, Yenimahalle

Fiziki katılımın yanı sıra, etkinlikte online katılıma da olanak tanınıyor. Ancak online katılım için başvuruların, müzade tarihinden en az 1 iş günü önce tamamlanması gerekiyor.

Ödeme Planı ve Cazip Seçenekler

Müzayedeye katılacak olan yatırımcılar için avantajlı ödeme seçenekleri sunulmakta. Katılımcılar, %25 peşinat ile 24 aylık vade seçeneğini tercih edebilir ya da arsa bedelinin tamamını peşin ödeme imkanı ile temin edebilirler.

Hangi İllerde Arsa Satışı Olacak?

Müzayede kapsamında satışa sunulacak arsaların hangi illerde olduğu hakkında detaylar henüz netlik kazanmış değil. Fakat, toplamda 20 farklı ilde 63 arsanın satışa sunulacağı belirtiliyor. Bu müzayede, kentsel dönüşüm alanında büyük fırsatları beraberinde getiriyor. Detaylar için Emlak Müzayede'nin resmi web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Emlak Müzayede Nasıldır?

Emlak müzayede, kurum ve kuruluşların sahip olduğu gayrimenkullerin, yani konut, iş yeri ve arsaların açık artırma yoluyla satılmasını içeren bir süreçtir. Bu süreçte, alıcılar arasında fiyat artışı yapılmaktadır ve TOKİ gibi çeşitli kurumlar tarafından düzenlenen gayrimenkul müzayedeleri dikkat çekmektedir.