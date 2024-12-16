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Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

İBB ve Çatalca Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen buluşma, iş arayanlara yüz yüze görüşme fırsatları sunuyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 17:37
Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

Çatalca İş Fırsatları Buluşması’na Davetlisiniz!

İBB Çatalca Bölgesel İstihdam Ofisi ve Çatalca Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Çatalca İş Fırsatları Buluşması, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor!

Yüz Yüze Görüşme İmkanları

19 Aralık Perşembe günü, Çatalca Belediyesi Nazım Özbay Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan bu etkinlik, 10'dan fazla özel sektör firması ile yüz yüze görüşme şansı verecek. Bu buluşma, kariyer fırsatlarınızı değerlendirmek için eşsiz bir ortam sunacak.

Etkinlik Detayları

  • Tarih: 19 Aralık Perşembe
  • Adres: Çatalca Belediyesi Nazım Özbay Kültür Merkezi
  • Saat: 10:00 - 16:00

Kariyerinize yeni bir yön vermek ve hayalinizdeki işe bir adım daha yaklaşmak için bu etkinliği kaçırmayın! Gelin, Çatalca İş Fırsatları Buluşması’na katılın ve iş hayatında yeni bir başlangıç yapın!

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